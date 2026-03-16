Estudiantes de la UIP exploran la operatividad multiplataforma de SERTV

Innovación y diseño: Alumnos de la UIP conocen el flujo creativo de SERTV

• Estudiantes de la Universidad Interamericana de Panamá realizaron una visita técnica a SERTV para conocer los procesos de producción en televisión, radio y diseño gráfico.

(16/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Estudiantes de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP) llevaron a cabo una visita técnica a las instalaciones del Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV), con el objetivo de fortalecer su formación académica mediante el conocimiento de la operatividad mediática. Los jóvenes pertenecen a la Licenciatura en Diseño Gráfico con Énfasis en Publicidad y Mercadeo, un programa académico híbrido que busca integrar la creatividad visual con estrategias de comunicación comercial.

Intercambio profesional en diseño y animación

El recorrido incluyó, por primera vez, una visita al Departamento de Imagen de SERTV, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar con el equipo de diseñadores gráficos y animadores de la institución. Durante esta fase, los alumnos observaron el flujo de trabajo profesional, analizando el proceso completo desde la conceptualización de ideas hasta su implementación en pantallas televisivas y plataformas digitales. El profesor Miguel Olivarren explicó en tercera persona que este acercamiento es vital para formar profesionales que dominen el ciclo de producción publicitaria.

Experiencia multiplataforma y participación en vivo

La jornada de aprendizaje se extendió a las áreas de televisión y radio, incluyendo el estudio principal, el subcontrol, el departamento de SERTV Deportes y las cabinas radiofónicas. La experiencia práctica se consolidó con la participación de los estudiantes en programas en vivo de las emisoras del grupo estatal. En Crisol FM, los alumnos formaron parte del espacio “La Encomienda”, mientras que en Nacional FM compartieron micrófonos en el programa “A Media Mañana”.

Compromiso con la formación académica

Esta iniciativa destaca el papel de SERTV como un entorno de aprendizaje para las nuevas generaciones de comunicadores y diseñadores en el país. Al permitir el acceso a su infraestructura técnica y humana, la institución facilita que los futuros profesionales comprendan el dinamismo de los medios estatales y la importancia de la convergencia entre el diseño gráfico y el mercadeo en la industria actual.

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