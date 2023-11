Estudio destaca la relación entre la inversión en educación y la calidad educativa de Panamá

La investigación, que abarca los últimos 20 años, tiene como objetivo esclarecer si el incremento del presupuesto destinado a la educación se traduce en una mejora o detrimento en la calidad educativa del país

(22/Nov/2023 – web) Panamá.- La buena educación no es solo un derecho humano fundamental, sino también es esencial para el desarrollo integral de las personas. Entender que invertir en educación, es proponer un cambio directo al presente y futuro de las generaciones.

En este contexto, Jorge Bloise, becario de SENACYT, ha llevado a cabo una investigación que persigue descifrar la conexión entre el gasto público en educación y los resultados de pruebas estandarizadas en el país. El propósito es determinar si un mayor compromiso financiero se traduce efectivamente en una mejora palpable en la calidad educativa.

Bloise presentó los resultados de su tesis sobre la relación entre el gasto público en educación y los resultados de pruebas estandarizadas, durante un Ciclo de Conferencias junto con otros investigadores del país. Gracias a la misma, obtuvo el título de Magíster en Análisis Económico por la Universidad de Chile y Quality Leadership University.

La investigación, que abarca los últimos 20 años, tiene como objetivo esclarecer si el incremento del presupuesto destinado a la educación se traduce en una mejora o detrimento en la calidad educativa del país. El estudio se basó en datos obtenidos de la Gaceta Oficial, el Ministerio de Educación (MEDUCA) y entidades internacionales como la UNESCO. Se implementó una metodología cuantitativa y longitudinal para asociar el gasto público en educación con los resultados de pruebas estandarizadas nacionales e internacionales.

Los resultados fueron contundentes en demostrar que en Panamá, no hay una relación entre el gasto público en educación y los resultados en las pruebas de aprendizaje. Por tanto, no se encontraron correlaciones significativas entre el aumento del presupuesto y mejores resultados en las pruebas estandarizadas en todas las regiones y áreas evaluadas. Incluso con un análisis más detallado por regiones, las correlaciones no fueron consistentes.

El también candidato independiente por el circuito 8-4, aseguró: “La educación es un entramado complejo de factores. Los resultados de la investigación refuerzan la idea de que la relación entre el gasto público y el rendimiento escolar es más complicada de lo que parece a simple vista. Numerosos elementos influyen en la calidad educativa y nuestro análisis detallado revela la necesidad de considerar estas complejidades en futuras políticas educativas”.

La investigación contó con el apoyo de la Dirección Nacional de Evaluación Educativa del MEDUCA, de Quality Leadership University y del Centro de Investigación Educativa de Panamá (CIEDU). La participación de estas instituciones destaca la importancia de este tipo de investigaciones y su impacto en las políticas públicas en materia económica y educativa.

Estos resultados sostienen la teoría de importantes economistas de que, a mayor inversión, no precisamente significará mejores resultados. La investigación de Bloise arroja luz sobre la compleja relación entre el gasto público en educación y los resultados de pruebas estandarizadas en Panamá. Este análisis crítico puede ser crucial para informar futuras políticas educativas y fomentar investigaciones más exhaustivas en esta área.

Ciclo de conferencias

La investigación de Bloise fue presentada en el Salón Contadora I del Hotel Marriot, en un Ciclo de Conferencias junto a un grupo de investigadores que compartió resultados de otros estudios desarrollados en torno a la calidad de la educación panameña actual.

Participaron Juan Bravo, de Coordinación General del LLECE, que presentó “Perspectivas de las pruebas del LLECE en Panamá”; Gina Garcés, Directora Nacional de Evaluación Educativa del MEDUCA, que presentó “Perspectiva de las evaluaciones en Panamá para el año lectivo 2024”; y las Dras. Mariana León y Nadia de León, investigadoras de CIEDU, que presentaron “Datos de la investigación pruebas ERCE en Panamá”.

Fuente/Foto: Senacyt