Estudio de Mayo Clinic revela brecha de conocimiento sobre la perimenopausia

Fatiga y agotamiento: los síntomas más frecuentes de la perimenopausia según estudio global

• Tras analizar a más de 17.000 participantes en 158 países, expertos señalan la necesidad de replantear el enfoque clínico para atender las necesidades reales de las mujeres en la mediana edad.

• El estudio más grande en su tipo revela que síntomas como la irritabilidad y los problemas de sueño son centrales en la experiencia de la perimenopausia, aunque suelen ser menos asociados con esta etapa.

(20/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Jacksonville, Estados Unidos.- Un nuevo estudio internacional — considerado el mayor de su tipo hasta la fecha — analizó qué saben las personas sobre la perimenopausia y qué síntomas experimentan realmente. Los resultados revelan una clara brecha entre los síntomas que se esperan de la perimenopausia y los que se viven en la práctica.

Investigadores de Mayo Clinic publicaron un estudio de investigación colaborativo con Flo, una aplicación de salud de la mujer, para evaluar los síntomas de la perimenopausia en 17.494 personas de 158 países. Los resultados del estudio se publicaron en Menopause, la revista oficial de The Menopause Society.

La perimenopausia marca el periodo previo a la última menstruación, y también incluye el año posterior a su finalización. Esta transición puede comenzar ya en la treintena y prolongarse durante varios años. Aunque afecta a la salud y a la vida cotidiana, ha sido mucho menos estudiada que la menopausia.

“Este estudio pone de manifiesto lo poco que aún entendemos la perimenopausia y el gran impacto que tiene en la vida diaria de las personas”, afirma la autora principal, Mary Hedges, M.D., médica de medicina interna comunitaria de Mayo Clinic en Florida. “En Mayo Clinic, estamos trabajando para ampliar ese conocimiento, con el fin de mejorar la concienciación y orientar una atención que responda realmente a las necesidades de cada paciente.”

Entre más de 12.000 participantes mayores de 35 años, los síntomas comunicados con mayor frecuencia fueron la fatiga (83%), el agotamiento (83%), la irritabilidad (80%), el estado de ánimo bajo (77%), los problemas de sueño (76%), los trastornos digestivos (76%) y la ansiedad (75%).

Cuando se les preguntó qué asocian con la perimenopausia, las participantes mencionaron con mayor frecuencia los sofocos (71%), los problemas de sueño (68%) y el aumento de peso (65%). Sin embargo, entre quienes afirmaron encontrarse en la perimenopausia, el 95% informó de agotamiento y el 93% de fatiga — porcentajes muy superiores a los de los sofocos. El agotamiento se refiere a una disminución general del rendimiento, con alteraciones de la memoria, reducción de la concentración y olvidos frecuentes, mientras que la fatiga se asocia al agotamiento físico.

Según los autores del estudio, estos hallazgos muestran que la fatiga, los cambios de estado de ánimo y los problemas relacionados con el sueño son elementos centrales en la experiencia de la perimenopausia para muchas personas. Los cambios hormonales pueden afectar a los ritmos naturales del cuerpo y al sueño reparador, mientras que las alteraciones del estado de ánimo pueden verse influidas por las hormonas, la inflamación y la alimentación.

La investigación pone de relieve que los síntomas de la perimenopausia pueden afectar de forma significativa a la vida cotidiana, las relaciones personales y el trabajo. Responsabilidades como el cuidado de otras personas, así como la coexistencia de problemas de salud, pueden aumentar esta carga, incrementando la fatiga y el estrés emocional.

Los investigadores de Mayo Clinic señalan que el estudio subraya la importancia de replantear el enfoque clínico de la salud en la mediana edad. Destacan que comprender lo que las mujeres están viviendo realmente — y no solo lo que se espera tradicionalmente — es fundamental para mejorar la atención y la comunicación durante esta etapa de la vida.

Mayo Clinic continúa estudiando cómo los factores biológicos, de estilo de vida y sociales influyen en los síntomas de la perimenopausia y de qué manera una mayor concienciación puede contribuir a mejorar la atención a las pacientes. Este trabajo respalda la visión de Mayo Clinic de transformar la práctica de la medicina mediante investigaciones que abordan necesidades del mundo real y conducen a una atención más informada y compasiva.

