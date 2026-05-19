Estudio del Mides y BID confirma impacto positivo de los Caipi en el desarrollo infantil en Panamá

• El análisis de los centros estatales demuestra el avance en el vocabulario de los menores y el fortalecimiento de la infraestructura de atención a la primera infancia.

19/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentaron un nuevo estudio que aporta evidencia rigurosa sobre las variables que benefician el desarrollo infantil en Panamá. Los hallazgos muestran mejoras significativas en el desarrollo del lenguaje de niñas y niños que asisten a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) administrados por la institución estatal.