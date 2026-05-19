Estudio del Mides y BID confirma impacto positivo de los Caipi en el desarrollo infantil en Panamá

Una investigación conjunta del Ministerio de Desarrollo Social y el Banco Interamericano de Desarrollo revela mejoras significativas en las habilidades lingüísticas y cognitivas de la niñez.
Evidencia científica respalda avances en el desarrollo infantil en Panamá a través de los Caipi
• El análisis de los centros estatales demuestra el avance en el vocabulario de los menores y el fortalecimiento de la infraestructura de atención a la primera infancia.
19/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentaron un nuevo estudio que aporta evidencia rigurosa sobre las variables que benefician el desarrollo infantil en Panamá. Los hallazgos muestran mejoras significativas en el desarrollo del lenguaje de niñas y niños que asisten a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) administrados por la institución estatal.
Resultados en el lenguaje y aprendizaje
Los resultados de la investigación indican que las niñas y los niños que participan en los CAIPI registran avances significativos en vocabulario y comprensión verbal, una dimensión clave para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje futuro. Debido a que el lenguaje es fundamental para el desempeño académico, estos avances se traducen en una mejor preparación para la escuela y en una mayor probabilidad de seguir trayectorias educativas exitosas. Asimismo, el documento señala que la asistencia a estos centros sustituyó horas de cuidado informal no remunerado en los hogares.
La co-autora del estudio y Especialista de Protección Social del BID, Carolina Freire, señaló que este estudio aporta evidencia clave para fortalecer políticas públicas que aumenten la oferta y mejoren la calidad de los entornos de cuidado, especialmente para las poblaciones más vulnerables. La especialista subrayó que invertir en servicios de atención a la primera infancia de calidad impulsa el desarrollo de capital humano desde etapas tempranas y contribuye al crecimiento económico de largo plazo.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, manifestó que los CAIPI representan el corazón del compromiso de la institución con la primera infancia y las familias panameñas. La jefa de la cartera expresó que estos centros son espacios donde no solo se cuida a los niños y niñas, sino donde también se educa, se nutre y se estimula su desarrollo integral, especialmente en los sectores de mayor vulnerabilidad. El ministerio busca garantizar una atención integral bajo altos estándares de calidad, incorporando a las familias en el proceso para brindar a madres y cuidadoras herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida.
Metodología del análisis institucional
El estudio utiliza un diseño experimental para medir el impacto de la asistencia a los centros en el entorno infantil y en las variables del hogar. La investigación recolectó datos iniciales en 2018 en los establecimientos, abarcando a menores de entre 1,5 y 3,5 años junto a sus familias, y realizó un seguimiento en 2024 para estimar los efectos de mediano plazo. Para evaluar los resultados, se aplicaron instrumentos estandarizados de habilidades socioemocionales (SDQ) y la Prueba de Vocabulario en Imágenes de Peabody (TVIP), la cual mide la capacidad de comprender palabras a partir de estímulos visuales.
Los CAIPI constituyen la principal oferta de atención integral para la primera infancia en el país, dirigida a menores de 4 años. Los servicios incluyen estimulación temprana, alimentación, seguimiento de salud y desarrollo, además de orientación familiar bajo estándares que abarcan salud, bienestar, prácticas pedagógicas y formación del talento humano.
Cobertura y proyecciones de los servicios
Actualmente, el MIDES administra 95 CAIPI en todo el país, con una matrícula aproximada de 2.600 niñas y niños. Con el apoyo financiero y técnico del BID, 59 de estas instalaciones han sido construidas, remodeladas o equipadas en años recientes, lo que fortalece la infraestructura como parte de un esfuerzo sostenido por aumentar la cobertura y la calidad de los servicios. Bajo la gestión de la ministra Beatriz Carles de Arango, se impulsa un modelo que ofrece a las madres y cuidadoras herramientas y oficios para emprender.
De igual manera, la institución fortaleció los servicios de los centros mediante un estudio nutricional. En su segundo informe de evaluación nutricional, correspondiente al período de agosto a diciembre de 2025, se evaluó a un total de 1.555 niños y niñas de entre 1 y 4 años, con una edad promedio de 3.2 años. Como complemento a estas acciones, las autoridades avanzan en la elaboración de los Lineamientos Técnicos para los Servicios de Alimentación en los CAIPI, un instrumento que establecerá los estándares nacionales para centros públicos y privados, cuya finalización se proyecta para el próximo año.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Empleos Panamá impulsa nuevas vacantes laborales en diversas provincias del país
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *