Estudio nutricional destaca éxito de la alimentación infantil en los CAIPI a nivel nacional

Un informe de evaluación nutricional reveló que el 97 % de los niños atendidos en estos centros mantiene un estado de salud normal gracias a dietas balanceadas y supervisadas.
Mides y OPS estandarizan la alimentación infantil en los CAIPI públicos y privados
• El Ministerio de Desarrollo Social avanza en la creación de lineamientos técnicos para estandarizar la nutrición en todos los centros de atención integral del país.
(30/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un total de 2,456 niños y niñas que asisten a 95 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) se benefician actualmente de menús balanceados y bajos en azúcar, como parte de la estrategia del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para garantizar una óptima alimentación infantil en los CAIPI. Según la programación nutricional vigente, los infantes reciben en estos centros hasta el 70 % de su ingesta alimentaria diaria, factor determinante para su correcto desarrollo físico y cognitivo.
Resultados del informe nutricional
En su segundo informe de evaluación nutricional, que abarca el período de agosto a diciembre de 2025, el MIDES analizó a 1,555 niños y niñas de entre 1 y 4 años. Los resultados arrojaron que el 97 % de la población evaluada se encuentra en un estado nutricional normal bajo el indicador peso/edad. Por otro lado, se identificó un 2 % con bajo peso moderado y un 1 % con bajo peso severo, permitiendo a la institución focalizar sus esfuerzos de intervención.
La dieta implementada prioriza productos frescos y mínimamente procesados, incluyendo frutas, verduras, legumbres, carnes y yogur. Los centros ofrecen una estructura de cuatro tiempos de comida: desayuno, almuerzo y dos meriendas, cumpliendo con las recomendaciones del Ministerio de Salud (MINSA) y las Guías Alimentarias de Panamá.
Estandarización y lineamientos nacionales
A través de la Dirección Nacional de Servicios de Protección Social (DISPROS), el MIDES trabaja en la elaboración de los Lineamientos Técnicos para los Servicios de Alimentación en los CAIPI. Este instrumento busca establecer estándares obligatorios tanto para centros públicos como privados a nivel nacional. El proceso de redacción cuenta con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el MINSA mediante mesas técnicas de análisis normativo.
Los nuevos lineamientos definirán procesos estrictos para la recepción, almacenamiento y preparación de alimentos. Además, el documento incorporará un enfoque de pertinencia cultural para respetar las tradiciones alimentarias de diversas comunidades, especialmente en las áreas comarcales del país. Se espera que esta normativa sea adoptada formalmente mediante resolución ministerial el próximo año.
Impacto en las familias
Para los padres de familia, como José Sierra, los beneficios de esta gestión son evidentes en el bienestar cotidiano de sus hijos. Sierra destacó que la dieta baja en azúcares y grasas aporta tranquilidad a los hogares y sienta las bases de hábitos saludables para el futuro. «Saber que está creciendo con una dieta saludable no solo impacta su desarrollo físico, sino también su estabilidad emocional», puntualizó el acudiente, resaltando la diferencia que marcan estas iniciativas en la primera infancia.
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