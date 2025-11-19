Superar la Brecha: Claves prácticas para aprender un Segundo Idioma

Experta asegura que cualquiera puede aprender un Segundo Idioma con enfoque y constancia



• Adriana Castro, fundadora de Craving English, enfatiza que el dominio del inglés no depende del talento natural, sino de implementar diez hábitos realistas y flexibles que permitan integrar la nueva lengua en la vida cotidiana.

(19/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El dominio del inglés sigue representando un desafío significativo en Centroamérica, afectando a miles de personas en su desarrollo profesional y académico en países como Costa Rica, Guatemala y Panamá. Las barreras institucionales, la falta de docentes capacitados y la escasez de materiales han provocado que los programas de enseñanza se queden “atrapados en el papel”. Sin embargo, una experta asegura que la capacidad de aprender un segundo idioma es universal y depende de un cambio de enfoque personal.

La Brecha de Competitividad en la Región

Los indicadores recientes reflejan esta realidad. El Décimo Informe del Estado de la Educación 2025 de Costa Rica señala dificultades en la ejecución de programas sólidos, mientras que el país se ubica en un nivel de proficiencia moderada. En Guatemala, un informe de abril de 2024 revela que solo el 24.6 % de los estudiantes de enseñanza media diversificada accedieron al idioma en 2023.

El caso de Panamá es particularmente sensible para su competitividad logística y de servicios. Según el EF English Proficiency Index 2024, el país registró una puntuación de 488, lo que lo sitúa en la posición 72 de 113 naciones evaluadas y dentro de la categoría de bajo dominio del inglés.

El Enfoque Clave: Motivación y Constancia

Frente a la necesidad de mejorar el nivel de inglés de cara a 2026, Adriana Castro, fundadora de Craving English, afirma que la clave para aprender un segundo idioma no reside en el talento natural, sino en el enfoque y la constancia.

«Todas las personas son capaces de aprender un segundo idioma si cambian su enfoque. No se trata de perfección, sino de constancia y sentido”, comenta Castro.

Desde su experiencia, la experta destaca la importancia de establecer una motivación personal clara y de crear hábitos realistas que integren el inglés en la vida diaria.

Diez Hábitos Prácticos para Aprender Inglés en 2026

Castro ha desarrollado un plan flexible basado en diez hábitos concretos y personalizables para que cualquier persona pueda avanzar de forma sostenida:

1. Conexión con el Propósito Personal

Identificar un “por qué” claro (un ascenso, estudiar, viajar) es crucial, pues proporciona el enfoque necesario para mantener la constancia cuando la motivación natural decae.

2. Metas Medibles y Realistas

En lugar de aspirar a la “dominación”, es más efectivo comprometerse con metas concretas como “30 minutos diarios durante tres meses” o “avanzar un subnivel por trimestre”, asegurando que sean alcanzables.

3. Inventario de Herramientas

Hacer una lista de recursos disponibles (series, podcasts, música, libros) y utilizarlos con variedad semanalmente.

4. Inmersión Diaria con Intención

Practicar en pequeñas dosis (diez minutos, grabarse, aprender una frase) tiene más impacto si se realiza con constancia.

5. “Momento Valiente” Semanal

Superar el miedo a equivocarse al atreverse a hablar, ver contenido sin subtítulos o escribir un mensaje, pasos que fortalecen la confianza.

6. Integración en la Rutina

Escuchar contenido en inglés mientras se realizan otras actividades cotidianas (cocinar, caminar) permite que el idioma conviva con el día a día.

7. Calendario y Alarmas Flexibles

Agendar entre 15 y 30 minutos de práctica diaria y utilizar recordatorios para mantener el ritmo.

8. Revisión y Ajuste Semanal

Evaluar el progreso y ajustar las metas si fueron demasiado ambiciosas, manteniendo el ritmo sin llegar al agotamiento.

9. Listas de Vocabulario y Repaso

Separar y revisar semanalmente las palabras que se entienden, pero no se usan, de las que se desconocen, practicándolas en la formulación de frases.

10. Journaling Semanal en Inglés

Dedicar unos minutos a la semana para escribir en inglés sobre el día o los aprendizajes, fortaleciendo la gramática, el vocabulario y la conexión personal.

Para Castro, el inglés es una “herramienta de libertad y crecimiento”, no un lujo, al señalar que «Si usted tiene un motivo claro y lo convierte en hábito diario, el idioma deja de ser una barrera y se vuelve parte de su identidad”.

