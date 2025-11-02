Miviot impulsa diálogo sobre ordenamiento territorial para comunidades resilientes

Expertos analizan desafíos para crear comunidades resilientes y sustentables en congreso regional

• El Congreso de Ordenamiento Territorial y Resiliencia reunió a expertos para analizar los desafíos de crear comunidades más resilientes y equitativas, centrándose en la gestión de riesgo y la sostenibilidad.

(2/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Expertos y autoridades se reunieron en el Congreso de Ordenamiento Territorial y Resiliencia, celebrado bajo el lema «Unir disciplinas para transformar territorios«, con el objetivo de analizar los desafíos y las estrategias necesarias para crear comunidades resilientes y más equitativas.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y presidente pro témpore del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVAH), Jaime A. Jované C., definió el congreso como un espacio para focalizar el desarrollo de la vivienda bajo un enfoque inclusivo y participativo. Este enfoque busca promover la gestión de riesgo y la sostenibilidad como ejes fundamentales para la construcción de comunidades resilientes y equitativas.

Integración Multisectorial y Prioridad en la Gobernanza

El objetivo central del encuentro fue promover la integración de múltiples sectores en los procesos de planificación territorial. El congreso abordó retos cruciales para la región como el cambio climático, la gestión de riesgo y la participación ciudadana.

Ana Leticia Aguilar, representante de la Secretaría General de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (Sisca), resaltó que el fortalecimiento de la gobernanza del territorio es una prioridad técnica, política y social para garantizar la inclusión, la sostenibilidad y el bienestar.

Aguilar indicó que el ordenamiento territorial funciona como un distintivo que permite la articulación de políticas públicas en sus distintos niveles —internacional, regional, nacional y local—, a través de los diversos ámbitos económicos, políticos, social, ambiental y cultural.

Durante las sesiones se priorizó la articulación entre gobiernos locales, sociedad civil, academia y organismos internacionales, manteniendo un enfoque inclusivo que contemplara también el ámbito rural como parte integral del desafío nacional y regional. El encuentro contó con conferencias magistrales y paneles de expertos enfocados en ordenamiento territorial, cambio climático, transparencia, datos abiertos e interoperabilidad.

Desafío del Desarrollo Sostenible y Diálogo

Al concluir la actividad, el viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, manifestó la importancia de generar espacios de diálogo y alianzas como el Congreso. Osorio enfatizó que el desafío de generar un desarrollo sostenible y equitativo, que al mismo tiempo reduzca el crecimiento urbano descontrolado, es un reto compartido en la región centroamericana.

«Entendemos que el diálogo entre diversos actores de la sociedad es fundamental para por lo menos tener un alto entendimiento y poder avanzar en este tema», puntualizó el viceministro Osorio, subrayando que el entendimiento mutuo es el primer paso para la acción.