Expertos proponen fortalecer políticas públicas para una Ciudad Sostenible y resiliente

Miviot y Senacyt impulsan estrategias para una Ciudad Sostenible en Panamá

• El Miviot y la Senacyt realizaron un foro con expertos para intercambiar recomendaciones que fortalezcan la planificación urbana y la sostenibilidad en el país.

(26/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el propósito de intercambiar visiones y generar recomendaciones que robustezcan las políticas públicas enfocadas en una Ciudad Sostenible, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) llevaron a cabo el foro «Panamá hacia una Ciudad Sostenible». El evento contó con la participación de especialistas en planificación urbana, cambio climático, movilidad e infraestructura.

Desafíos del crecimiento urbano y colaboración

El viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, representó al Miviot en el encuentro y señaló que el rápido crecimiento de Panamá plantea retos complejos en áreas como la movilidad, el acceso a servicios básicos, la calidad del espacio público y la gestión del riesgo climático. Según Osorio, estos problemas no admiten soluciones aisladas, por lo que la institución ha adoptado un modelo de gestión territorial basado en la evidencia y la articulación entre el Estado, la academia y otros organismos internacionales.

Osorio resaltó avances significativos en esta materia, mencionando la implementación del Geoportal de Datos Abiertos y los resultados del primer Mapatón Nacional. Esta última iniciativa, desarrollada junto a la Universidad Tecnológica de Panamá, permitió el mapeo colaborativo de 742 fincas y 199 esquemas de ordenamiento territorial, demostrando el valor de la cooperación científica.

Planificación estratégica y resiliencia climática

En el marco del foro, se detalló la ejecución del modelo de desarrollo orientado al transporte para la Línea 3 del Metro de Panamá. Este proyecto se realiza en coordinación con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Metro de Panamá y el Municipio de Arraiján. El viceministro explicó que estos esfuerzos conjuntos buscan superar las capacidades individuales de las instituciones mediante el trabajo sinérgico.

Asimismo, el Miviot trabaja actualmente en la actualización de la normativa de ordenamiento territorial. Este proceso incluye la integración de criterios de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, contando con el respaldo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. Osorio enfatizó que el clima debe ser el marco fundamental para la toma de decisiones en la planificación urbana moderna.

Objetivos de desarrollo y visión a futuro

Por su parte, Eduardo Ortega, secretario general de la Senacyt, recordó que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 establece metas precisas para alcanzar modelos urbanos inclusivos y resilientes. Ortega manifestó que los aportes derivados de este foro servirán para fortalecer las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.

Finalmente, el viceministro Osorio agradeció a la Senacyt por facilitar este espacio de convergencia entre la ciencia y la gestión pública, orientado a construir ciudades más inteligentes y justas para todos los habitantes del país.

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