Sector hotelero y gastronómico se fortalece tras Expo Horeca Panamá

Expo Horeca Panamá impulsa la competitividad y la innovación regional

• Con una agenda enfocada en la digitalización y la rentabilidad, Expo Horeca Panamá se consolida como la plataforma de negocios clave para el sector turismo y gastronomía en la región.

(26/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La segunda edición de Expo Horeca Panamá culminó sus actividades en el Megapolis Convention Center, consolidándose como el punto de encuentro fundamental para la industria de hoteles, restaurantes y cafés. El evento atrajo a una audiencia de 2,700 profesionales calificados, entre los que destacaron gerentes, directores y propietarios de establecimientos tanto de áreas urbanas como rurales del país, además de participantes internacionales interesados en la innovación sectorial.

Innovación y oferta comercial

La plataforma de negocios presentó una zona de innovación ampliada con la participación de 114 empresas expositoras nacionales e internacionales. Este espacio permitió a los tomadores de decisión acceder a nuevas alternativas de abastecimiento y conocer las tendencias actuales del mercado. El respaldo institucional fue significativo, contando con el apoyo de 15 asociaciones y cámaras del sector que actuaron como aliados estratégicos para fomentar el análisis y la creación de relaciones comerciales de alto valor.

Capacitación y formación profesional

La agenda académica de Expo Horeca Panamá se estructuró en torno a la competitividad y la rentabilidad. Se dictaron 12 conferencias bajo los segmentos Turismo 360 y HORECA Skills, complementadas por 20 talleres y 4 masterclass. Estos espacios de formación técnica ofrecieron herramientas prácticas en áreas críticas como la digitalización, la gestión de compras y la optimización de operaciones, permitiendo a los asistentes fortalecer sus capacidades de gestión frente a la realidad del mercado.

Proyección regional y futuro del evento

Ligia Illescas, fundadora y directora de la actividad, manifestó que el proyecto avanza hacia un modelo LATAM con el objetivo de convertir a Panamá en la sede principal de esta plataforma a nivel latinoamericano. Illescas destacó que el propósito es reunir a los actores de la industria en un solo espacio regional para potenciar el crecimiento conjunto.

Tras los resultados obtenidos en territorio panameño, la gira de la agencia Brontë Connection continuará su recorrido en Guatemala los días 16 y 17 de abril, para luego trasladarse a Honduras los días 28 y 29 de mayo. Esta expansión regional busca que proveedores y profesionales identifiquen nuevas oportunidades de negocio y amplíen su red de contactos en diferentes mercados de Centroamérica.

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