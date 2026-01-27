El Megapolis Convention Center recibirá la segunda edición de Expo Horeca Panamá

El Megapolis Convention Center recibirá la segunda edición de Expo Horeca Panamá
El Megapolis Convention Center recibirá la segunda edición de Expo Horeca PanamáExpo Horeca LATAM

Los días 5 y 6 de marzo, el evento reunirá a profesionales y proveedores para analizar tendencias en gestión, rentabilidad y digitalización de negocios turísticos.

Expo Horeca regresa a Panamá para fortalecer la industria hotelera y gastronómica

• Con una zona de innovación ampliada y la participación de gremios nacionales, la feria busca optimizar la competitividad de hoteles, restaurantes y cafés.

(27/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La industria de la hospitalidad se prepara para la segunda edición de Expo Horeca Panamá, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de marzo en el Megapolis Convention Center. Este encuentro profesional está diseñado específicamente para operadores y gestores de hoteles, restaurantes y cafeterías, brindando un espacio integral para la actualización y el fortalecimiento de la cadena de suministro en todo el territorio nacional.

Innovación y contenido estratégico

Para este año, Expo Horeca presentará una zona de innovación ampliada con una robusta oferta de proveedores nacionales e internacionales. La agenda académica se dividirá en dos pilares fundamentales: Turismo 360, dedicado al comportamiento del visitante y la competitividad de destinos; y HORECA Skills, centrado en la rentabilidad, digitalización y operatividad del negocio. Estos segmentos buscan dotar a los propietarios y gerentes de herramientas críticas para la toma de decisiones en un mercado en constante evolución.

Integración gremial y territorial

El evento destaca por un esfuerzo de integración sectorial sin precedentes, sumando a un mayor número de asociaciones y cámaras como aliados estratégicos. El objetivo es que tanto los negocios de zonas urbanas como los de áreas rurales puedan comparar sus modelos operativos con la realidad del mercado y establecer relaciones de valor con distribuidores y actores clave del turismo panameño.

Ligia Illescas, fundadora y directora del proyecto, manifestó que la visión de la plataforma es consolidar a Panamá como la sede de Expo Horeca LATAM. Tras su paso por la capital panameña, la gira continuará en Guatemala durante el mes de abril y en Honduras en mayo, celebrando su cuarta edición en dicho país. Este recorrido regional permitirá a los participantes explorar nuevas oportunidades comerciales y ampliar su red de contactos en el mercado centroamericano.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Nayara Resorts lidera la transición hacia el lujo regenerativo en Panamá y Costa Rica

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb