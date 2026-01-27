El Megapolis Convention Center recibirá la segunda edición de Expo Horeca Panamá

Expo Horeca regresa a Panamá para fortalecer la industria hotelera y gastronómica

• Con una zona de innovación ampliada y la participación de gremios nacionales, la feria busca optimizar la competitividad de hoteles, restaurantes y cafés.

(27/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La industria de la hospitalidad se prepara para la segunda edición de Expo Horeca Panamá, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de marzo en el Megapolis Convention Center. Este encuentro profesional está diseñado específicamente para operadores y gestores de hoteles, restaurantes y cafeterías, brindando un espacio integral para la actualización y el fortalecimiento de la cadena de suministro en todo el territorio nacional.

Innovación y contenido estratégico

Para este año, Expo Horeca presentará una zona de innovación ampliada con una robusta oferta de proveedores nacionales e internacionales. La agenda académica se dividirá en dos pilares fundamentales: Turismo 360, dedicado al comportamiento del visitante y la competitividad de destinos; y HORECA Skills, centrado en la rentabilidad, digitalización y operatividad del negocio. Estos segmentos buscan dotar a los propietarios y gerentes de herramientas críticas para la toma de decisiones en un mercado en constante evolución.

Integración gremial y territorial

El evento destaca por un esfuerzo de integración sectorial sin precedentes, sumando a un mayor número de asociaciones y cámaras como aliados estratégicos. El objetivo es que tanto los negocios de zonas urbanas como los de áreas rurales puedan comparar sus modelos operativos con la realidad del mercado y establecer relaciones de valor con distribuidores y actores clave del turismo panameño.

Ligia Illescas, fundadora y directora del proyecto, manifestó que la visión de la plataforma es consolidar a Panamá como la sede de Expo Horeca LATAM. Tras su paso por la capital panameña, la gira continuará en Guatemala durante el mes de abril y en Honduras en mayo, celebrando su cuarta edición en dicho país. Este recorrido regional permitirá a los participantes explorar nuevas oportunidades comerciales y ampliar su red de contactos en el mercado centroamericano.

