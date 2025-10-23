Expo Inmobiliaria ACOBIR 2026: La feria clave que abre el calendario del sector en Panamá

Nueva ley de interés preferencial impulsará la Expo Inmobiliaria ACOBIR 2026

• La feria más importante del sector inmobiliario panameño será la primera en contar con la nueva ley de interés preferencial, ofreciendo opciones para todos los presupuestos y atrayendo inversión local y extranjera.

(23/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR) ha confirmado la realización de la Expo Inmobiliaria ACOBIR 2026, el evento ferial más relevante y consolidado para el sector en el país. La feria se llevará a cabo del 22 al 25 de enero de 2026 en las instalaciones del Panamá Convention Center, inaugurando así el calendario inmobiliario del año.

La edición de 2026 se destaca por ser la primera vitrina del sector tras la entrada en vigor de la nueva ley de interés preferencial, que comienza a regir el 1 de enero. Esta coyuntura posiciona a la feria como un punto de encuentro esencial para la inversión y la compra de propiedades.

Un Encuentro de Negocios y Oportunidades

La Expo Inmobiliaria ACOBIR reunirá a más de 100 expositores y presentará un portafolio de más de 300 proyectos que abarcan los segmentos residencial, comercial y turístico. El evento convoca a promotores, desarrolladores, inversionistas, entidades bancarias y compradores provenientes de Panamá y la región. Los asistentes podrán explorar una amplia gama de opciones, desde proyectos que aplican a la nueva ley de interés preferencial hasta opciones dentro del segmento de lujo.

Sarita Hanono de Hamui, presidenta de ACOBIR, resaltó la función estratégica del evento. “La Expo Inmobiliaria ACOBIR se ha consolidado como una plataforma clave para impulsar la economía nacional, conectar a los actores del sector y atraer inversión tanto local como extranjera. Este evento refleja el dinamismo, la confianza y la proyección de Panamá como destino inmobiliario y de negocios”, expresó.

Áreas Temáticas Destacadas

La exhibición estará estructurada para ofrecer una experiencia completa a los visitantes, incluyendo pabellones especializados:

• Pabellón Comercial y Logística: Ofrecerá soluciones y proyectos enfocados en centros empresariales, bodegas y espacios industriales.

• Pabellón Internacional: Presentará proyectos y oportunidades de inversión inmobiliaria en el extranjero.

• Pabellón de Lujo: Contará con la oferta de los proyectos más exclusivos y de alto valor en Panamá.

• Empresas Complementarias: Agrupará a compañías que brindan servicios, tecnología, mobiliario y productos esenciales para la industria.

La feria ofrecerá entrada gratuita a todos los visitantes, además de contar con transporte sin costo, experiencias y atracciones para toda la familia, y áreas de descanso. El evento presencial de cuatro días estará complementado con una semana de Expo Virtual 24/7, permitiendo a los visitantes recibir asesoría personalizada, acceder a promociones exclusivas y gestionar aprobaciones bancarias inmediatas.

Esteban Ripoll, director de la Expo Inmobiliaria ACOBIR 2026, indicó la magnitud esperada del evento: “Expo Inmobiliaria es el espacio ideal para quienes buscan invertir, comprar o conocer las nuevas tendencias del mercado inmobiliario. En esta nueva edición esperamos superar los $80,000 millones en transacciones bancarias”.

Colombia, País Invitado y Congreso de Certificación

En un esfuerzo por estrechar los lazos comerciales y culturales, Colombia será el país invitado en esta edición, presentando su amplia oferta de proyectos inmobiliarios a los inversionistas panameños.

De forma paralela a la feria, del 21 al 25 de enero, se llevará a cabo el Expo Congreso Internacional Inmobiliario 2026, un foro dirigido a corredores de bienes raíces, inversionistas y líderes. El congreso ofrecerá dos certificaciones internacionales de alto valor:

• Panama Experts: Una guía práctica sobre el proceso de inversión en Panamá, desde la compra de apartamentos hasta el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

• Resort & Second-Home Property Specialist (RSPS): Una certificación avalada por la National Association of Realtors (NAR), con enfoque en el perfil del inversionista norteamericano que busca un segundo hogar.

Para obtener información detallada sobre la feria y el congreso, se recomienda visitar el sitio oficial www.expoacobir.com o las redes sociales del evento @expoacobir.