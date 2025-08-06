ExpoCiudad 2025 celebra la memoria urbana de Panamá con talleres, diseño y cultura

ExpoCiudad 2025 reunirá a expertos y jóvenes para transformar barrios y repensar la ciudad

El evento ExpoCiudad 2025 presentará los resultados del primer año del USLab y premiará el Concurso de Diseño “Transformando Barrios”.

ExpoCiudad 2025 busca fomentar una ciudadanía activa y comprometida con la planificación urbana sostenible en Panamá.

(6/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En conmemoración del 506 aniversario de la Ciudad de Panamá, el Laboratorio para Ciudades Sostenibles (USLab), con el apoyo de la Fundación Holzer, anunció la realización de ExpoCiudad 2025, evento que se celebrará los días 13, 14 y 15 de agosto en La Manzana, Santa Ana.

ExpoCiudad 2025 se presenta como un espacio de reflexión, aprendizaje y participación ciudadana, con el objetivo de celebrar la identidad panameña y el valor colectivo de la memoria urbana. La agenda incluye exhibiciones culturales y de investigación, talleres educativos, visitas guiadas y encuentros con conferencistas nacionales e internacionales.

Durante tres días, estudiantes de secundaria, universitarios y ciudadanos en general podrán explorar temas clave como movilidad, espacio público, patrimonio, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Los organizadores invitan a las nuevas generaciones a ser protagonistas en la construcción de ciudades más humanas, resilientes y equitativas.

En el marco del evento se anunciarán los ganadores del Concurso de Diseño Participativo “Transformando Barrios”, en el que 36 estudiantes universitarios desarrollaron propuestas para Santa Ana, El Chorrillo y Brooklincito. Estas comunidades, históricas y diversas, fueron el escenario de ejercicios de diseño que integraron consulta ciudadana y métodos participativos.

Durante su primer año de funcionamiento, el USLab ha desarrollado seis proyectos de investigación y uno de implementación, con la participación de 36 profesionales y estudiantes de diversas disciplinas. Estos resultados estarán disponibles para los asistentes a ExpoCiudad 2025 como insumos para repensar la planificación urbana en Panamá.

El programa del USLab promueve la innovación y la participación ciudadana mediante talleres teóricos y prácticos, pasantías, cursos especializados y conversaciones abiertas. Su objetivo es formar una ciudadanía activa y comprometida con el desarrollo sostenible del territorio.

El equipo del USLab está conformado por la Arq. Raisa Banfield, el Dr. Álvaro Hernández, el Arq. Manuel Trute, la gerente Mónica Alvarado, la Arq. Juana Mariño y la Arq. Ana Lucía Díaz, quienes lideran esta iniciativa desde distintas áreas del urbanismo sostenible.

ExpoCiudad 2025 se consolida como una plataforma para el diálogo, la creatividad y la acción colectiva, en favor de una ciudad más justa, inclusiva y consciente de su historia y futuro.