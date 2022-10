Extienden convocatoria de artículos para participar en la segunda edición de la Revista Factorial

La nueva fecha límite para enviar artículos para la segunda edición será el viernes 28 de octubre

(14/Oct/2022 – web) Centroamérica.- La primera edición de la Revista Factorial, auspiciada por la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT) logró trascender las fronteras nacionales para lograr captar la atención de autores de 9 países quienes mostraron, entre otros temas, estrategias novedosas para la difusión de esta ciencia.

La edición inicial de la Revista Factorial, que circuló de manera impresa y digital, publicó artículos de especialistas de Argentina, Chile, Perú, México, Portugal, Venezuela, España, Estados Unidos y Panamá.

Según explicó la Dra. Jeanette Shakalli, Directora Ejecutiva de FUNDAPROMAT, “a través de diversos métodos, como la magia, el arte y la música, matemáticos talentosos buscan inspirar a niños, jóvenes y adultos de todas las edades a que descubran la belleza de la ciencia y de las matemáticas.”

“En la Fundación quedamos sorprendidos de una manera muy grata con la respuesta que tuvo la Revista Factorial apenas anunciamos el lanzamiento de esta iniciativa. Como miembro de varias asociaciones profesionales, me mantengo en contacto con la comunidad matemática internacional, lo cual me permite no sólo conocer a matemáticos excepcionales sino también aprender sobre estrategias innovadoras para llevar las matemáticas al público en general de una manera divertida. Justamente eso es lo que buscábamos en esta primera edición de la Revista Factorial y podemos decir con orgullo que lo logramos”, resaltó la Directora Ejecutiva de FUNDAPROMAT.

La nueva fecha límite para enviar artículos para la segunda edición de la Revista Factorial será el viernes 28 de octubre de 2022. Las bases de la convocatoria se pueden encontrar en el enlace: https://tinyurl.com/bases-segundarevista.

Diversidad temática

El contenido de los artículos de la primera edición de la Revista abarcó aspectos como el uso de la radio como recurso educativo en el salón de clases en la región de Extremadura (España), estrategias para apoyar a la niñez en el aprendizaje de las matemáticas, la aplicación de esta ciencia en el mundo de los negocios, las conexiones entre el arte y las matemáticas, y trucos binarios con Emojis, entre otros temas.

“En FUNDAPROMAT buscamos cambiar la percepción negativa que tienen muchas personas hacia las matemáticas y que ya no les tengan miedo. Deseamos que logren darles una oportunidad para descubrir que las matemáticas están en todas partes y que son nuestras aliadas. Estamos convencidos de que con la Revista Factorial estamos encaminados hacia esta meta. Los resultados de esta primera edición nos indican que esta revista con artículos de divulgación de las matemáticas accesibles al público en general es la primera de su tipo en Centroamérica y estamos muy emocionados de ser pioneros en esta área”, relató Shakalli.

Invitamos a todos los mayores de 18 años de edad de cualquier nacionalidad, sea panameño o extranjero viviendo en Panamá o en el exterior, a participar en la Convocatoria de Artículos para la Segunda Edición de la Revista Factorial entrando al enlace https://tinyurl.com/bases-segundarevista. Envíe su artículo antes del viernes 28 de octubre de 2022.

