Controlan y extinguen incendio forestal en la Reserva Forestal La Yeguada tras operativo intensivo

Alianza interinstitucional logra liquidar fuego en la Reserva Forestal La Yeguada

• Por primera vez se utilizaron descargas aéreas con helicópteros y agentes encapsuladores para sofocar el incendio forestal detectado el pasado 13 de marzo.

(18/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Veraguas, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), informó la liquidación total del incendio de masa vegetal (IMAVE) registrado en la Reserva Forestal La Yeguada, provincia de Veraguas. El siniestro, detectado originalmente el viernes 13 de marzo durante monitoreos de rutina, requirió varios días de intensas labores conjuntas para su control definitivo.

De acuerdo con los reportes preliminares, el origen del fuego se mantiene bajo investigación y no se descarta que haya sido provocado de forma intencional. Factores climáticos como los fuertes vientos, la baja humedad y las altas temperaturas facilitaron la rápida propagación de las llamas, lo que obligó a MiAMBIENTE a activar protocolos de respuesta inmediata con brigadas especializadas y voluntarios.

Tecnología y despliegue operativo

El combate al incendio en la Reserva Forestal La Yeguada destacó por el uso, por primera vez, de dos helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval equipados con dispositivos «bambi bucket» para realizar descargas de agua en zonas de difícil acceso. En total, se efectuaron 86 descargas aéreas y se aplicaron más de 40 galones del agente encapsulador de fuego F-500 para mitigar el avance del siniestro y proteger a las comunidades aledañas.

En el operativo participaron aproximadamente 130 personas por jornada, incluyendo guardaparques, brigadistas forestales, policía ambiental y personal técnico. La operación contó además con la colaboración de la empresa Naturgy, operadora de la hidroeléctrica local, que suministró equipos e implementos para las tareas de extinción en tierra y la apertura de rondas cortafuego.

Impacto ambiental y prevención

Las evaluaciones técnicas iniciales indican que el incendio afectó unas 346 hectáreas en la zona de amortiguamiento y aproximadamente 4.1 hectáreas dentro de los límites de la reserva. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, agradeció en tercera persona la colaboración interinstitucional que permitió extinguir el fuego y enfatizó la necesidad urgente de prevenir las quemas para salvaguardar vidas humanas, infraestructuras y equipos.

MiAMBIENTE anunció que, tras la liquidación del evento, se pondrá en marcha un plan de recuperación ambiental para las áreas degradadas. Asimismo, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar cualquier tipo de quema y denunciar actos que atenten contra los recursos naturales a través de la línea 311 o las plataformas digitales oficiales de la entidad.

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