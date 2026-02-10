Jóvenes profesionales podrán transformar la gestión del agua en el EY AI & Data Challenge 2026

EY premiará soluciones tecnológicas para la purificación del agua en el EY AI & Data Challenge

• Con premios de hasta 5.000 dólares, el certamen internacional busca mitigar los efectos del cambio climático mediante el uso de tecnología satelital y análisis de datos.

(10/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En respuesta a la creciente preocupación global por el acceso a agua potable, la firma EY ha anunciado el lanzamiento de una nueva edición del EY AI & Data Challenge. Este concurso internacional tiene como objetivo impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras que mejoren la calidad del agua mediante la aplicación de Inteligencia Artificial (IA), análisis de datos avanzados y el uso de tecnología satelital.

La iniciativa, de carácter anual, hace un llamado a estudiantes universitarios y profesionales en sus primeros cinco años de carrera para crear modelos de aprendizaje automático. Estos sistemas deberán correlacionar parámetros de calidad hídrica con variables meteorológicas y ambientales, utilizando como base un conjunto de datos recolectados en ríos de Sudáfrica durante el periodo 2011-2015.

El agua como prioridad en la agenda global

Para este 2026, el acceso a agua segura se mantiene como un desafío crítico. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) reporta que solo el 56% de los cuerpos de agua en 120 naciones evaluadas poseen una calidad óptima. Ante la advertencia de que el cambio climático podría exacerbar la contaminación hídrica, la necesidad de sistemas predictivos se vuelve urgente.

Patricio Cofré, socio líder de IA & Data de EY Chile, destacó que la Inteligencia Artificial es una herramienta clave para enfrentar los retos climáticos actuales. Según Cofré, las nuevas generaciones tienen un papel fundamental en el desarrollo de tecnologías que generen un impacto positivo y sostenible en el planeta.

Detalles de participación y premios

El EY AI & Data Challenge permite la participación individual o en equipos de hasta tres integrantes. El periodo de inscripción y desarrollo de proyectos finaliza el próximo 13 de marzo de 2026, dando paso a la fase de evaluación técnica.

El cronograma del certamen establece que los finalistas globales se anunciarán el 1 de abril, mientras que la proclamación de los ganadores se realizará el 6 de mayo de 2026. Los participantes podrán optar por premios globales en efectivo de hasta 5.000 dólares y la asistencia a un evento internacional de reconocimiento. Específicamente para la región de Latinoamérica, existen incentivos adicionales que incluyen certificados de regalo por montos de hasta 2.500 dólares. Los interesados pueden completar su registro en la plataforma oficial de la firma.

