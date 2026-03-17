Factores geográficos y logísticos determinan costos de zarzos en la comarca Ngäbe Buglé

El Ministerio de Obras Públicas aclara que la geografía de la región y la urgencia de salvar vidas justificaron el uso de procedimientos excepcionales y variaciones de costos en los proyectos.
MOP sustenta criterios técnicos para construcción de zarzos en la comarca Ngäbe Buglé
• La institución detalla que los precios de referencia para los puentes colgantes se basan en normativas legales, estudios previos y la base de costos de la Contraloría General de la República.
(17/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) emitió un comunicado oficial para aclarar los criterios técnicos y logísticos aplicados en la construcción de zarzos en la comarca Ngäbe Buglé. La institución señaló que la decisión de utilizar un procedimiento excepcional para estas obras tuvo como objetivo principal agilizar el inicio de los trabajos, evitando los tiempos de una licitación regular que habrían postergado las soluciones hasta el mes de agosto, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes de la zona.
Factores geográficos y determinación de costos
El ministerio explicó que la realidad geográfica de la comarca Ngäbe Buglé, caracterizada por terrenos montañosos y comunidades dispersas, impide que todos los proyectos tengan costos uniformes. Factores como la ubicación exacta, la dificultad de acceso, el transporte de materiales y el diseño específico requerido para cada terreno son elementos determinantes en el presupuesto final de cada obra.
De acuerdo con la información institucional, un zarzo construido en una zona con facilidad de movimiento para el personal y los materiales no presenta la misma complejidad técnica ni financiera que uno ubicado en áreas apartadas de difícil acceso. Por ello, el MOP enfatiza que cualquier comparación entre infraestructuras debe considerar el tipo de terreno y el alcance técnico particular de cada caso.
Transparencia y normativa legal
En cuanto a la fijación de precios de referencia, el MOP aclaró que estos no se establecen de forma improvisada. La normativa vigente exige que cada monto esté sustentado en estudios previos, consultas de mercado y en la base oficial de costos directos de la Contraloría General de la República, siguiendo los lineamientos de PanamaCompra.
Las obras adjudicadas incluyen el diseño, las especificaciones técnicas y un desglose detallado de costos sometido a los controles necesarios para su refrendo. La institución reiteró que las empresas participantes están legalmente habilitadas para contratar con el Estado y que toda la información será publicada bajo los mecanismos de transparencia correspondientes para responder a las necesidades de movilidad de las comunidades comarcales.
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