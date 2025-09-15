El facturador gratuito de la DGI cambia en 2026: Negocios deberán migrar a un PAC

Factura electrónica en Panamá: Nuevo límite de ingresos para el facturador gratuito

• El cambio en la regulación del facturador gratuito de la DGI representa un paso estratégico para la modernización fiscal de Panamá

(15/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La facturación electrónica se ha consolidado como una herramienta fundamental para la modernización fiscal en América Latina, y Panamá no es la excepción. El proceso, iniciado en 2016 con un plan piloto de la Dirección General de Ingresos (DGI), sentó las bases para el actual Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (SFEP). Ahora, la DGI ha introducido un cambio crucial que impacta directamente en miles de negocios del país.

A través de la Resolución No. 201-6299, la DGI ha modificado las condiciones de uso del facturador gratuito. A partir del 1 de enero de 2026, esta herramienta solo podrá ser utilizada por contribuyentes (personas naturales o jurídicas) cuyos ingresos brutos anuales no superen los B/. 36,000 y que emitan un máximo de 100 documentos electrónicos al mes. Esta medida significa que una gran cantidad de negocios que hoy dependen del facturador gratuito tendrán que migrar hacia un Proveedor Autorizado Calificado (PAC).

La Evolución hacia los Proveedores Autorizados

Un Proveedor Autorizado Calificado (PAC) es una empresa legalmente avalada por la DGI para ofrecer servicios de emisión y autorización de facturas electrónicas, en cumplimiento con la normativa fiscal vigente. Rafael Montero, CEO de GuruSoft, un PAC autorizado, considera que este cambio es un paso «hacia la modernidad fiscal» y una oportunidad para que los negocios se alíen con las tendencias del mundo digital, lo que les permitirá alcanzar nuevos mercados y clientes.

Montero destaca que la elección de un PAC es una decisión estratégica que va más allá del cumplimiento técnico. Se trata de encontrar un socio que brinde soporte, seguridad y soluciones a la medida de cada negocio. La migración a un PAC no solo satisface un requisito de la DGI, sino que también ofrece beneficios operacionales significativos, como la agilización de procesos, una reducción de más del 30% en costos asociados a la facturación, la disminución de errores humanos y una mayor seguridad en la información.

Avances y Hitos en la Facturación Electrónica Panameña

La DGI ha continuado fortaleciendo el ecosistema fiscal de Panamá. Desde la promulgación de la Ley 256 de noviembre de 2021, que formalizó el uso del SFEP, la entidad ha ido ampliando progresivamente su alcance. Un hito reciente es la campaña obligatoria para la actualización del Registro Único de Contribuyentes (RUC), impulsada por la Resolución No. 201-4488 de junio de 2025, cuyo plazo fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2025.

Las cifras demuestran el crecimiento de la facturación electrónica en el país. En 2023, se emitieron más de 150 millones de documentos electrónicos, generando más de B/. 629 millones en ITBMS. Al cierre del mismo año, el sistema contabilizaba 61,095 contribuyentes, cifra que aumentó a 86,358 para abril de 2024, lo que representa cerca del 38% de los contribuyentes activos declarantes, según informes oficiales.