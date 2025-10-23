Alianza estratégica para la restauración de ecosistemas: FAO apoyará la meta del Pacto de Panamá con la Naturaleza

FAO y MiAMBIENTE impulsarán la restauración de ecosistemas con 10,000 hectáreas bajo el Pacto de Panamá

• El compromiso de la FAO reforzará la agenda nacional de restauración ecológica en Panamá, cuyo Pacto con la Naturaleza será presentado el 28 de octubre tras un extenso proceso de consultas públicas.

(23/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En una reunión de alto nivel, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunciaron un compromiso conjunto para fortalecer la agenda nacional frente a la triple crisis ambiental: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de tierras. Esta alianza estratégica busca impulsar la restauración de ecosistemas a gran escala.

Compromiso con el Pacto de Panamá con la Naturaleza

El acuerdo establece la movilización de inversiones y recursos para la restauración de ecosistemas en un mínimo de 10,000 hectáreas, lo cual forma parte del Pacto de Panamá con la Naturaleza. Dicho pacto fija la meta nacional de restaurar 100,000 hectáreas para el año 2035. La FAO confirmó su total disposición para colaborar con el Gobierno de Panamá en la movilización y ejecución de los fondos necesarios, reforzando así el respaldo técnico a la agenda de restauración ecológica.

El ministro Juan Carlos Navarro afirmó que el Pacto de Panamá con la Naturaleza (#NaturePledge) es la hoja de ruta que unifica los esfuerzos del país para enfrentar la crisis ambiental. “Con aliados técnicos como la FAO, Panamá puede desarrollar una economía más verde, resiliente y justa para todos”, puntualizó Navarro.

Un Marco Estratégico Integral

El Pacto de Panamá con la Naturaleza se ha posicionado como el primer instrumento a nivel global que integra los compromisos nacionales de cambio climático, biodiversidad, conservación de la tierra, océanos y plásticos bajo un único marco estratégico. Su versión final será presentada públicamente el próximo martes 28 de octubre, luego de un proceso de dos meses de consultas públicas y coordinación interinstitucional que recibió 1,160 contribuciones directas en su elaboración.

Foco en la Restauración Productiva y Comunitaria

Las acciones de restauración contarán con el apoyo de la FAO y se concentrarán en dos áreas geográficas clave. En la Península de Azuero, los trabajos se desarrollarán a través del programa Azuero Verde, implementado en conjunto con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Verde para el Clima (FVC), con el respaldo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

Adicionalmente, se priorizarán proyectos de restauración productiva y fortalecimiento comunitario en Darién, incluyendo la iniciativa “Biomas de los Bosques Críticos de Panamá: Conservación Colaborativa de Darién,” la cual es financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

Adoniram Sanches, Coordinador Sub-regional para Mesoamérica y Representante de la FAO en Panamá y Costa Rica, resaltó la importancia del compromiso. Sanches destacó que “este compromiso reafirma el papel de la FAO como socio estratégico para transformar los sistemas agroalimentarios hacia modelos sostenibles que restauren los ecosistemas, fortalezcan la seguridad alimentaria y beneficien directamente a las comunidades rurales”.