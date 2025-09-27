El artista Farruko promueve la resocialización al compartir su experiencia personal con privados de libertad

La Nueva Joya celebra jornada de reflexión y resocialización con la visita del cantante Farruko

Con una jornada cargada de reflexión y música, Farruko motivó a los reclusos a transformar sus vidas, destacando que «siempre se puede empezar de nuevo» como parte del proceso de resocialización .

(28/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- El cantante puertorriqueño Carlos Efrén Reyes Rosado, mundialmente conocido como Farruko, visitó el Centro Penitenciario La Nueva Joya en Panamá, donde se dirigió a más de 300 privados de libertad en un encuentro que combinó música, reflexión y un potente mensaje de resocialización y segundas oportunidades.

“No vengo como artista, vengo como una persona que también cometió errores y que cree en las segundas oportunidades”, fueron las palabras iniciales de Farruko a la población penitenciaria, un testimonio que resonó profundamente entre los reclusos.

Apoyo institucional a las segundas oportunidades

El evento contó con la presencia de autoridades del Sistema Penitenciario, incluidos su director general, Jorge Torregroza, y el subdirector, Fabián Camargo. Torregroza destacó que la buena conducta demostrada por los internos en La Nueva Joya hizo posible este encuentro de impacto positivo.

El director señaló el firme compromiso institucional con la rehabilitación: “La ministra Dinoska Montalvo cree firmemente en la resocialización, en brindarles segundas oportunidades. Verlos aquí, motivados y con ganas de salir adelante, es prueba de que vamos por buen camino”, afirmó.

Transformación personal: De los errores a la música

Durante el conversatorio, Farruko compartió pasajes íntimos de su vida, narrando cómo superó sus propios errores y cómo la música se convirtió en una herramienta fundamental para transformar no solo su vida, sino la de otras personas.

El artista enfatizó la necesidad de trascender el ego y el afán de pertenencia que a menudo conducen a decisiones equivocadas. “No se trata de lo que logremos en la vida, sino de qué dejamos, a quién marcamos, a quién ayudamos. Muchas veces el ego y el afán de pertenecer nos llevan a errores que no medimos, pero siempre se puede empezar de nuevo”, expresó el cantante, cuyo equipo incluyó al productor Keriel Quiróz (K4G).

El mensaje fue recibido con entusiasmo por los reclusos. Ángel Miguel Cedeño, quien creó una escenografía inspirada en el artista y los Premios Juventud 2025, manifestó que el día fue especial porque les «enseñan a resocializarnos«. Otro recluso, Wilter Palacio, coincidió: “Este tipo de actividades nos motiva, porque la vida no se acaba en prisión. Nos ayuda a rehabilitarnos y pensar en salir adelante”.

La jornada concluyó con la participación de privados de libertad en rimas urbanas y una presentación en vivo de Farruko, quien interpretó parte de su repertorio, dejando un mensaje final de fe y transformación.