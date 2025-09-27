Proyectos de resistencia a antibióticos y biodiésel ganan la Feria Científica Nacional del Ingenio Juvenil 2025

Evaluación de E. coli se lleva el primer lugar en la vigésimo séptima Feria Científica Nacional

• El primer lugar fue para un estudio sobre resistencia a antibióticos en E. coli del río Matasnillo, cuyo equipo viajará a eventos científicos en Uruguay y Colombia.

• La Feria Científica Nacional concluyó con la premiación de trabajos en ocho áreas temáticas, impulsando la participación juvenil en ciencia y tecnología.

(27/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Ministerio de Educación (Meduca) llevaron a cabo la ceremonia de clausura y premiación de la vigésimo séptima Feria Científica Nacional del Ingenio Juvenil 2025. El evento, que se desarrolló del 24 al 26 de septiembre en el centro de convenciones del hotel Marriott en Albrook Mall, celebró la creatividad y la aptitud científica de los jóvenes panameños.

En esta edición se expusieron 183 proyectos de investigación, fruto del trabajo de 321 estudiantes de los niveles de pre-media y media, provenientes de 92 instituciones educativas, tanto oficiales como particulares. El objetivo de la Feria Científica Nacional es servir como plataforma para la popularización de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

Los Proyectos Nacionales más Destacados

Los tres proyectos mejor evaluados obtuvieron el pase para representar a Panamá en encuentros internacionales, incluyendo el Campamento Latinoamericano de Ciencias en Uruguay y la Feria Latinoamericana Milset de Colombia.

Puesto Proyecto Ganador Estudiantes Institución Primer Lugar Evaluación de la resistencia a antibióticos en aislados de E. coli en el río Matasnillo y su posible impacto en la salud pública bajo el enfoque One Health. Valery Luo Qiu y Kelly Michelle Wu Chong Panama Christian Academy Segundo Lugar Evaluación físico-química del biodiésel producido con aceite de cocina usado del IPT Las Palmas, Veraguas 2025: enfoque en la norma ASTM D6751. Victoria Celideth Camaño Morales Instituto Profesional y Técnico Las Palmas Tercer Lugar (Empate) Desplazamiento climático en Kuna Yala: impacto del cambio climático en las comunidades indígenas y su adaptación en nuevos entornos. Amelia Samudio y José Guardia Instituto Fermín Naudeau Tercer Lugar (Empate) BPAS (Bio Palm Authentication System) JC-2025-57. César Antonio Cedeño Espinosa Colegio Beatriz Miranda de Cabal

Reconocimientos por Áreas Temáticas

Se entregaron premios a los primeros lugares en ocho áreas temáticas, destacando el talento juvenil en diversas disciplinas:

BILOGÍA

• Primer lugar: Diversidad de invertebrados y vectores asociados a bromelias en dos gradientes altitudinales en Chiriquí, Panamá, de Alex Antonio Rodríguez Castillo de la Academia Internacional Boquete.

• Segundo lugar: Relación entre las variables climáticas y el crecimiento del maíz usando una estación meteorológica IoT: estudio comparativo en el CFIBA Papa Francisco, provincia de Herrera, durante los meses de mayo a julio de los años 2024 y 2025, de Allyss Janessa Alduvin Sosa y Ana Patricia González Samaniego del Centro de Formación Integral Bilingüe de Azuero Papa Francisco.

• Tercer lugar: Riesgos sanitarios de bebidas artesanales expendidas en puestos ambulantes y fijos del distrito de Barú, Panamá: una amenaza subestimada para la salud pública, de Johan Troestch y Diego Gómez de la Escuela Secundaria de Puerto Armuelles.

CIENCIAS AMBIENTALES

• Primer lugar: Evaluación del efecto genotóxico del agua cruda del Río La Villa, utilizando cebolla (Allium cepa) como bioindicador, año 2025, de Milagros Guadalupe Vergara Samaniego y Daniela Cristina Nieto Núñez del Colegio Manuel Tejada Roca.

• Segundo lugar: Evaluación experimental con Rhizophora mangle para la restauración ecológica, control hídrico y fortalecimiento comunitario ante las variaciones climáticas en el corregimiento de Piña, provincia de Colón, de Héctor Demera y Gabriela Rodríguez del Colegio San José La Salle de Colón.

• Tercer lugar: Valorización de Eichhornia crassipes en un ciclo de biorremediación de aguas residuales y producción de biofertilizantes de alto rendimiento, de Anthony Bruce Gómez y Anais Gabriela Rodríguez del Instituto Episcopal San José.

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

• Primer lugar: BPAS (Bio Palm Authentication System) JC-2025-57, de César Antonio Cedeño Espinosa del Colegio Beatriz Miranda de Cabal.

• Segundo lugar: Monitoreo agroclimático con IoT para determinar la viabilidad y potenciar el cultivo de hortalizas en La Peña, Herrera, Panamá, de William González y Diego González del Instituto Profesional y Técnico de Azuero.

• Tercer lugar: Sitio web para reportar basura ECOREPORTE, de Edwin Elías Castillo Mendoza y José Mario Rodríguez Flores del Centro Educativo Bilingüe La Cabima.

CIENCIAS SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO

• Primer lugar: Desplazamiento climático en Guna Yala: impacto del cambio climático en las comunidades indígenas y su adaptación en nuevos entornos, de Amelia Samudio y José Guardia del Instituto Fermín Naudeu.

• Segundo lugar: Conocimiento sobre métodos anticonceptivos en adolescentes de séptimo y doceavo grado del Colegio Padre Segundo Familiar Cano, de María Victoria Santamaría Tacano y Angie Michell Cruz del Colegio Padre Segundo Familiar Cano.

• Tercer lugar: Análisis psicométrico de un cuestionario para evaluar actitudes, aptitudes y conductas en estudiantes de 10° grado: un enfoque hacia la mejora del rendimiento escolar, de Margarita Itzel González Fuller y Jesús Abdiel Alveo Batista del Centro Educativo José Encarnación Escala.

FÍSICA Y MATEMÁTICA

• Mención de honor: Propuesta de implementación de arquitectura verde para la mejora del microclima, de Angerline Naryeth Donoso Agudo y Wilson Brandao Solís del Colegio Belisario Villar Pérez.

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

• Primer lugar: Tobillera con sensores para invidentes, de Sofía Elena Luttrell Vallejo y Daniel Iván Vergara Guzmán del Colegio Episcopal de Panamá.

• Segundo lugar: Prototipo de un sistema integrado de percepción y respuesta auditiva para personas con discapacidad visual 2.0, de Liang Chong y Haidar Rada del Colegio Episcopal de Panamá.

• Tercer lugar: Microclean (jc-2025-06), de Favián Josué Rodríguez del Colegio Beatriz Miranda de Cabal.

QUÍMICA

• Primer lugar: Evaluación físico-química del biodiésel producido con aceite de cocina usado del IPT Las Palmas, Veraguas 2025: enfoque en la norma ASTM D6751, de Victoria Celideth Camaño Morales del Instituto Profesional y Técnico Las Palmas.

• Segundo lugar: Efecto de la descomposición de subproductos orgánicos sobre el pH en suelos humíferos y latosoles, de Anibet Betzaida Lemus Velásquez del Centro Bilingüe Vista Alegre.

• Tercer lugar (empate): Biomasa modificada como adsorbente para reducir la presencia de contaminantes agroquímicos en suelos y aguas de la provincia de Los Santos, de Ana Lucía González García y Jorge Alexis González García del Colegio Francisco Ignacio Castillero; y Prototipo de sensor electroquímico serigrafiado usando un potenciostato portátil para la detección de pesticidas en alimentos como herramienta para la seguridad alimentaria, de Fabricio Alberto Díaz Pinilla y Angel Santo Cedeño del Centro de Formación Integral Bilingüe de Azuero Papa Francisco.

SALUD Y MEDICINA

• Primer lugar: Evaluación de la resistencia a antibióticos en aislados de E. coli en el río Matasnillo y su posible impacto en la salud pública bajo el enfoque One Health, de Valery Luo Qiu y Kelly Michelle Wu Chong de la Panama Christian Academy.

• Segundo lugar: Caracterización microbiológica y de resistencia antimicrobiana en Escherichia coli aislada de conejos domésticos (Oryctolagus cuniculus): una perspectiva de One Health en Azuero, de Samuel David Castillo Caballero del Colegio Padre Segundo Familiar Cano.

• Tercer lugar: Evaluación del efecto larvicida de Quassia amara en Aedes aegypti bajo condiciones controladas de laboratorio, de Stheyssi Lucía Muñoz Campos y Emanuel Alejandro Pitti Meléndez de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

Autoridades como la Dra. María Heller, directora de innovación en el aprendizaje de la ciencia y la tecnología de Senacyt, y Agnes De León de Cotes, viceministra de educación, felicitaron a los estudiantes por su capacidad para proponer soluciones a problemas reales.

Convocatoria Senacyt: Programa de Jóvenes Científicos 2026, https://www.panama24horas.com.pa/noticias/ciencia-y-tecnologia/programa-jovenes-cientificos-2026

Finalmente, la Senacyt informó que la convocatoria pública del Programa de Jóvenes Científicos 2026, que permite la participación en la feria del próximo año, estará abierta hasta el 16 de octubre de 2025.