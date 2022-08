Feria del Libro en Panamá, una ventana para la promoción de la lectura en el país

(13/Ago/2022 – web) Panamá.- Del 17 al 21 de agosto próximo, el Ministerio de Educación (Meduca) participará en la XVIII Feria Internacional del Libro 2022, evento que marcará no solo un espacio para la venta de libros, sino para representaciones de las distintas manifestaciones artísticas y literarias y uno de los mejores medios de promoción de la lectura de mayor envergadura en nuestro país.

Con el lema ‘Leer para Aprender’, la feria se realizará con presentaciones de libros y sus autores, así como los talleres de diversos temas dirigidos a docentes, estudiantes y público en general y con espacios de interés en diversos temas sobre el libro y la literatura, con sus encuentros académicos. Como invitada de honor estará la Unión Europea, y la feria se realizará en el Megapolis Convention Center.

El Meduca realizará ocho talleres. El primero será el 17 de agosto, de 9:00 am a 10:00 am, en el salón Garay, bajo el nombre Refuerzo la historia y la lectura: Participo de una gran aventura (Patronato de Panamá Viejo).

El 18 de agosto se realizarán otros tres talleres desde las 9:00 am y terminarán a la 1:00 pm, el primero será ‘Construyendo tu futuro: el legado STEAM’ (demostraciones de robótica), se hará en el salón Nicole Garay; seguirá ‘La Lectura y la educación vial: Comprometidos con la EDS de Panamá’ (MiBus); y el tercero ‘Entre talentos y destrezas juveniles: concursos estudiantiles y premiación del segundo concurso de fotografía’, ambos serán en el salón Amelia Denis De Icaza.

El 19 de agosto, en el salón Carlos F. Changmarín, de 11 am a 12 mediodía, se desarrollará el taller ‘ATAL y su impacto educativo: Encuentro de experiencias exitosas’ (para estudiantes y docentes de segundo y tercer grados). Ese día, y a la misma hora, pero en el salón Nicole Garay, se realizará el mismo taller para docentes y estudiantes de primer grado.

El 20 de agosto, en el salón Rosa M. Britton de 10:00 a.m a 11 am, ‘Una aventura notoria con la espía de historia (I)’, dirigido a estudiantes de premedia; y, el domingo 21 de agosto, de 11 am a 12 mediodía, en el mismo salón, la segunda parte de este taller dirigido a estudiantes de educación media.

Fuente/Foto: MEDUCA