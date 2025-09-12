Más de 30 universidades internacionales participarán en la feria educativa Edu-Growth Connection

El evento Edu-Growth Connection 2025 impulsa la formación internacional en Panamá

(25/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ciudad de Panamá se convertirá en el epicentro de la educación global al recibir la novena edición de «Edu-Growth Connection 2025«, una feria educativa líder que tiene como objetivo conectar a familias, estudiantes y profesionales con prestigiosas instituciones académicas de todo el mundo. El evento, organizado por Edu-Growth Panamá, se llevará a cabo el próximo jueves 25 de septiembre en el Hotel Sortis.

Esta edición especial contará con la participación de más de 30 representaciones de universidades y dos centros de idiomas provenientes de diez países diferentes, incluyendo a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, España y Suiza. La entrada al evento es completamente gratuita, y solo requiere de una inscripción previa.

Oportunidades académicas y profesionales

El evento se ha diseñado para ofrecer una oportunidad única a los interesados en una formación internacional, poniendo a su disposición programas de licenciatura, posgrados, maestrías, cursos de idiomas y campamentos juveniles en el extranjero. Jennifer Boutet, cofundadora de Edu-Growth Panamá, destacó que el propósito de la feria es «transformar el sueño de estudiar en el extranjero en una experiencia real y segura».

La feria está especialmente dirigida a estudiantes de último año escolar, padres de familia y profesionales que buscan alinear sus estudios con las tendencias globales del mercado laboral. En línea con el Foro Económico Mundial, las carreras del futuro en áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la ciencia de datos, la sostenibilidad y el desarrollo de software tendrán un protagonismo especial en las conversaciones.

Innovación y contenido de valor en la agenda

La novena edición de «Edu-Growth Connection 2025» presenta novedades, como la aplicación «Edu-Match», una herramienta digital gratuita que ayudará a los estudiantes a identificar programas académicos que se ajusten a su perfil, intereses y presupuesto.

Además, el evento ofrecerá un espacio de charlas informativas, conocidas como «Edu-Talks», donde expertos abordarán temas clave para la toma de decisiones. La agenda de estas sesiones incluirá ponencias sobre «Carreras creativas que transforman el mundo», «Carreras del Futuro», y cómo «Impulsar tu carrera con habilidades que abren puertas».

Desde su primera edición virtual durante la pandemia, la feria ha logrado alcanzar a más de 10,000 personas, consolidándose como un espacio de referencia en la orientación académica internacional para los panameños. Este encuentro busca seguir siendo un punto de encuentro vital para quienes desean expandir sus horizontes educativos más allá de las fronteras nacionales.