Fernando Boyd asume presidencia del Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo

Mitradel transfiere al Minsa la presidencia del Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo

Mitradel destaca avances clave en salud ocupacional durante el traspaso del Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.

El ministro Fernando Boyd liderará el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, con enfoque en prevención y participación tripartita.

(20/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En un acto oficial celebrado este martes, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) traspasó la presidencia del Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo al Ministerio de Salud (Minsa), reafirmando el compromiso interinstitucional por la protección de la vida y la salud de los trabajadores panameños.

La viceministra de Trabajo, Ana Gabriela Soberón, en representación de la ministra Jackeline Muñoz, juramentó al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, como nuevo presidente del Consejo. A partir de ahora, Boyd coordinará los esfuerzos del organismo para impulsar políticas públicas, estrategias nacionales y acciones de mejora continua en materia de salud ocupacional, con enfoque en prevención, equidad de género y participación tripartita efectiva.

Durante su intervención, Soberón destacó los avances alcanzados por Mitradel, entre ellos: la reactivación formal del Consejo, la aprobación de su reglamento interno, la conformación de un Comité Técnico Tripartito, la cooperación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Gobierno de Canadá, la designación de una Secretaría Técnica por parte de la Caja del Seguro Social (CSS), y la propuesta de nuevos criterios para clasificar accidentes y enfermedades ocupacionales.

El ministro Boyd subrayó que “con esta unión entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y la Caja del Seguro Social, podemos planificar bien una metodología que permita mantener la seguridad laboral en todas las empresas”.

Por su parte, Fernando García, especialista en Relaciones Laborales y Diálogo Social de la OIT, enfatizó que el Consejo no solo compete al Estado, sino también a empresas y trabajadores, siendo clave para el desarrollo nacional.

El evento contó con la presencia de autoridades del Mitradel, Minsa, CSS, representantes sindicales, empresariales y delegados de organismos internacionales.