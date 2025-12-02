Festival Ecos de Grecia en Panamá presenta Troyanas de Eurípides y el unipersonal Los dioses y los adioses

Teatro antibélico y ancestralidad latina: el Festival Ecos de Grecia en Panamá ofrece doble cartelera en diciembre

• La segunda edición del evento «Grecia Viva, Ecos de Grecia en Panamá» se celebrará en la Ciudad de las Artes con una doble propuesta teatral dirigida por el venezolano Costa Palamides.

(02/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El teatro clásico y la ancestralidad latinoamericana convergen en la segunda edición de Grecia Viva, Ecos de Grecia en Panamá, que se llevará a cabo en el auditorio Roque Cordero de la Ciudad de las Artes. El evento, bajo la dirección del destacado venezolano Costa Palamides, presentará dos espectáculos durante el mes de diciembre.

Troyanas: El Humanismo Antibélico

El jueves 4 de diciembre, a las 7:30 p.m., se presentará «Troyanas» de Eurípides, considerada una de las tragedias más importantes de su autor. La pieza, de corte antibélico, ausculta las consecuencias de la guerra desde la humanidad de sus personajes, dejando una huella conmovedora.

La propuesta escénica es una adaptación para tres intérpretes con máscaras parlantes, que combina la esencia del teatro griego con una marcada experiencia latinoamericana. La obra incorpora intertextos con poemas de César Vallejo (Perú), Luis Palés Matos (Puerto Rico), Federico García Lorca (España) y cantos tradicionales del Caribe y el Mediterráneo. La adaptación rinde un homenaje especial In Memoriam al director Stavros Doufexis.

El elenco lo conforman Peggy Bousounis (Casandra), Erick Molino (Taltibio) y Costa Palamides (Hécuba/Andrómaca).

Los Dioses y los Adioses: Unipersonal de la Patria Grande

El viernes 5 de diciembre, a las 4:30 p.m., el propio Costa Palamides presentará la clase magistral y unipersonal *»Los Dioses y los Adioses» (Latinoamérica en mi voz), una obra del Teatro de Repertorio Latinoamericano (Teatrela).

Este unipersonal recorre escénicamente hitos representativos de la ancestralidad teatral, desde el Popol Vuh de los mayas y el Ollantay de los quechuas, hasta la elocuencia de Sor Juana Inés de la Cruz (México) y la vanguardia cubana de Virgilio Piñera. La obra entrelaza textos dramáticos con poesía de Nezahualcóyotl (México) y José Antonio Ramos Sucre (Venezuela), además de cantos tradicionales y canciones originales de Pantelis Palamidis.

El espectáculo, que se estrenó hace cuatro años en Grecia, es una muestra de la labor de Palamides, quien en sus 30 años de carrera ha difundido más de 50 obras escénicas de la «Patria Grande».

