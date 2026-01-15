El festival Panama Crossroads 2026 conectará música, gastronomía y tecnología en Amador

Panama Crossroads 2026 anuncia lineup histórico con Orishas y Residente

•La cuarta edición del festival, que se realizará del 29 al 31 de enero, integra por primera vez a la agrupación Orishas y estrena una innovadora plataforma tecnológica para los asistentes.

(14/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Durante una conferencia de prensa celebrada en el Hyatt Regency Panama City, se presentaron oficialmente los detalles de la cuarta edición de Panama Crossroads 2026. El festival, que se llevará a cabo del 29 al 31 de enero en Amador y La Manzana, confirma su evolución como una plataforma multisensorial. Lloyd Keene, director del evento, destacó que el festival ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de 20 a 60 artistas y de 2,000 a 15,000 asistentes, consolidándose como un camino de cruces que une música, arte, gastronomía y conocimiento.

Lineup histórico e innovación tecnológica

La cartelera musical de este año marca un hito con la presentación por primera vez en Panamá de la legendaria agrupación cubana Orishas, quienes encabezarán el escenario el viernes 30. El sábado 31, el rapero Residente se presentará en el Heineken Stage. El cartel se completa con más de 60 artistas nacionales e internacionales, entre los que destacan Señor Loop, The Ritual with Anané & Louie Vega, KEENE, Entre Nos y Némula, distribuidos en cinco escenarios distintos.

Como parte de su apuesta por la tecnología, Panama Crossroads 2026 estrena la aplicación oficial «WOOV – Compañero de Festivales». Esta herramienta permitirá a los usuarios crear agendas personalizadas, acceder a mapas interactivos, gestionar boletos digitales a través de Tiki Tickets y conectarse con la comunidad del festival mediante chats en tiempo real.

Gastronomía y compromiso educativo

El componente culinario regresa con el Gastrofest bajo el concepto «6 chefs, 6 gastronomías, 1 escenario». Esta experiencia inédita contará con la participación de figuras como Cuquita Arias de Calvo, Andrea Pinzón, Fulvio Miranda, Andrés Morataya, Alex Rodríguez, Armando J. Bramwell y Joseph Archibold, quienes cocinarán en vivo y al unísono. Además, el festival integrará un programa educativo gratuito en La Manzana, presentado por el Centro Cultural de España, que incluirá paneles con personalidades de la industria cultural y autoridades locales.

Respaldo institucional y marcas aliadas

El festival ha formalizado un acuerdo con la Alcaldía de Panamá para integrarse al calendario oficial de actividades de la ciudad bajo la marca «I Star Panama». Esta alianza busca potenciar el turismo y resaltar el emprendimiento local. Heineken se mantiene como el presentador oficial del evento, acompañado por patrocinadores como Hyatt Regency, Adidas, Levi’s, Ron Abuelo y la Universidad del Istmo, entre otros. El compromiso con el talento emergente también se hizo presente mediante concursos realizados con Beatport y para DJs locales, cuyos ganadores tendrán un espacio en los escenarios del festival.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: