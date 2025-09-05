Panama Crossroads 2025: un festival que genera impacto económico en el país

Festival Panama Crossroads impulsa la economía creativa en Panamá

Más allá de su oferta cultural, el festival Panama Crossroads se ha convertido en un referente de impacto económico en Panamá, demostrando cómo la música, el arte y la gastronomía pueden impulsar el desarrollo.

El festival Panama Crossroads celebró una exitosa edición que impulsó la economía local, al expandir su propuesta musical, artística y gastronómica, y al mismo tiempo, promover el talento nacional e internacional.

(05/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El festival Panama Crossroads 2025, que tuvo lugar durante el mes de enero, finalizó con cifras que evidencian la evolución de un proyecto cultural a un referente de impacto nacional en la economía creativa. El evento registró más de 10,000 asistentes en tres días, lo que se tradujo en ingresos directos e indirectos superiores a 1 millón de dólares.

Producido por Palmera Presenta, el festival se ha consolidado como un auténtico punto de encuentro multicultural, conectando a personas de todo el mundo a través de la música, la gastronomía, el arte y el conocimiento. Este enfoque busca reflejar la riqueza cultural que forma parte del ADN panameño.

En su tercera edición, el evento amplió su oferta cultural de dos a cinco escenarios, pasando de un solo género musical a más de 10, incluyendo ritmos como música urbana, alternativa, jazz y calipso. Este crecimiento también se reflejó en el número de artistas, que aumentó de 20 en 2023 a más de 60 en 2025. Nombres como Bomba Estéreo, Los Amigos Invisibles y Cienfue formaron parte de esta expansión, demostrando que la diversidad cultural se traduce en una mayor participación. Además, el festival mantuvo su compromiso de promover el talento nacional, ofreciendo una plataforma para artistas locales emergentes.

El programa educativo del festival también fue un éxito, con la participación de 40 expositores, entre especialistas internacionales y nacionales, que ofrecieron talleres, clases magistrales y charlas gratuitas. Este segmento contó con la presencia de figuras como Raheem Manning, alcalde nocturno de Filadelfia; Santiago Trujillo, secretario de cultura de Bogotá; y la artista panameña IX Shells, quienes compartieron sus conocimientos con el público.

Asimismo, el festival incorporó un recorrido gastronómico que realzó la esencia de la cocina panameña. Seis chefs locales, entre ellos Andrea Pinzón y Carlos “Chombolín” Alba, lideraron la iniciativa, presentando platillos que celebraron el legado culinario del país, desde sus raíces amerindias hasta la fusión contemporánea.

La cuarta edición de Panama Crossroads se celebrará del 29 al 31 de enero de 2026. La preventa de entradas ya está disponible en TikiTickets.com.