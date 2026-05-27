Fondhabi evalúa la implementación de herramientas tecnológicas para reforzar la debida diligencia financiera

El Fondo de Ahorro Habitacional sostuvo un encuentro de trabajo con ejecutivos de APC Experian para revisar sistemas orientados al control y la seguridad financiera del organismo.
El uso de herramientas tecnológicas optimizará los procesos de validación de riesgo en Fondhabi
• La iniciativa busca incorporar metodologías modernas de consulta crediticia para cooperativas que apliquen a los programas de financiamiento residencial del Estado panameño.
(27/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Fondo de Ahorro Habitacional (Fondhabi), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), continúa fortaleciendo los mecanismos de transparencia, control y seguridad financiera a través de la evaluación de nuevas herramientas tecnológicas en beneficio del pueblo panameño. En ese sentido, la Dirección Ejecutiva y el equipo legal de la institución sostuvieron una reunión de trabajo con ejecutivos de APC Experian, con el objetivo de analizar servicios especializados orientados a reforzar los procesos de debida diligencia, validación y análisis de riesgo crediticio.
Durante el encuentro se presentó una propuesta enfocada en la consulta y verificación del comportamiento crediticio de las cooperativas autorizadas por la entidad que aspiren a participar en los programas de financiamiento habitacional. Con esta medida se busca garantizar que los recursos del Estado sean administrados con un mayor sentido de responsabilidad, claridad y seguridad institucional. El director de Fondhabi, Antonio Boyd, acompañado por la abogada Susana Saldaña, conversó con la ejecutiva de ventas corporativas de APC Experian, Marleny Miranda, con miras a consolidar el fortalecimiento de la entidad.
Modernización y protección de recursos públicos
El director Boyd manifestó en tercera persona que estas acciones forman parte del compromiso institucional de modernizar los procesos internos, proteger los fondos públicos y asegurar que los programas de vivienda se distribuyan de manera eficiente a las familias panameñas que presentan mayor necesidad. El Fondo de Ahorro Habitacional, bajo el liderazgo del ministro Jaime A. Jované C., mantiene una estrategia activa para dinamizar la ejecución de financiamientos y ampliar el acceso a soluciones habitacionales a nivel nacional.
Como parte de este plan integral, el equipo técnico ha sostenido encuentros previos con la Cooperativa de Servicios Múltiples Nueva Unión, R.L., para atender temas vinculados a un préstamo otorgado y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Asimismo, mantuvieron conversaciones con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados de USAID R.L., con el propósito de alinear acciones, optimizar los mecanismos de financiamiento actuales y consolidar alianzas efectivas dentro del sector.
Alianzas con el sector cooperativo y de la construcción
La agenda de trabajo de la institución ha incluido diálogos con representantes de la Cámara Panameña de la Construcción, el Consejo Nacional de Cooperativas y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, iniciativas enfocadas en generar soluciones reales para que más familias panameñas accedan a su primer hogar.
Finalmente, se llevó a cabo una reunión con la Subdirección del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), entidad estatal encargada de supervisar las políticas del sector cooperativo. En este espacio se abordó el fortalecimiento del trabajo conjunto y la participación en capacitaciones especializadas relacionadas con las funciones técnicas y administrativas de las cooperativas en el país, consolidando un esquema de trabajo enfocado en el desarrollo sostenible y transparente.
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