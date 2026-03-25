El Miviot impulsa la reactivación de Fondhabi mediante nuevos mecanismos de crédito

Fondhabi y cooperativas coordinan estrategias para facilitar el acceso a la vivienda

• La alianza estratégica entre Fondhabi y el sector cooperativo busca beneficiar a familias que históricamente han enfrentado limitaciones de acceso al crédito formal en Panamá.

(24/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Fondo de Ahorro Habitacional (Fondhabi), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), avanza en su proceso de reactivación institucional con el objetivo de dinamizar la ejecución de financiamientos. Esta estrategia busca ampliar de manera efectiva el acceso a soluciones habitacionales para las familias panameñas, optimizando los recursos destinados a la vivienda social.

Alianzas estratégicas para el financiamiento habitacional

Como parte fundamental de este plan, el equipo del Fondo, liderado por el ministro Jaime A. Jované C., sostuvo un encuentro de alto nivel con las directivas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados de USAID R.L., Sonia Cherigo y Anelys Trejo. El propósito de la reunión fue alinear acciones y consolidar alianzas que permitan optimizar los mecanismos de crédito para los beneficiarios.

Antonio Boyd, director encargado de Fondhabi, subrayó que la institución ha entrado en una fase de ejecución activa centrada en resultados. Según el funcionario, el fortalecimiento del modelo de trabajo con las cooperativas es un canal clave para llevar soluciones de vivienda a los sectores que más lo necesitan, permitiendo una gestión más directa, eficiente y con un alto impacto social.

Alcance de las soluciones y justicia social

El esquema de trabajo impulsado por la entidad contempla soluciones integrales que incluyen la adquisición de viviendas nuevas, así como proyectos de construcción, mejoras, ampliaciones y adecuaciones de infraestructuras existentes. Este enfoque responde a las necesidades reales detectadas en las comunidades y busca reducir el déficit habitacional en el país.

El modelo operativo de Fondhabi prioriza la atención de sectores de la población que han enfrentado barreras históricas para acceder al sistema de crédito bancario tradicional. Mediante mecanismos estructurados y sostenibles, se facilita la inclusión de estas familias en programas de vivienda seguros, reafirmando el papel de la institución como un instrumento esencial de la política habitacional del Estado panameño.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: