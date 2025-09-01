Formación de pilotos: ALAS y Banistmo impulsan nueva alianza educativa en Panamá

ALAS y Banistmo fortalecen la formación de pilotos con créditos accesibles

Con nuevas aeronaves y una imagen renovada, ALAS amplía su capacidad de formación y lanza junto a Banistmo una opción de financiamiento preferencial.

(1/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- Con el firme propósito de democratizar el acceso a la formación de pilotos comerciales en Panamá, la Academia Latinoamericana de Aviación Superior (ALAS), respaldada por Copa Airlines, y Banistmo han oficializado una alianza estratégica que marca un hito en el sector educativo aeronáutico.

Este convenio permitirá a los aspirantes admitidos en ALAS acceder a créditos educativos con condiciones preferenciales, plazos flexibles y cobertura casi total del costo de formación. La iniciativa busca eliminar barreras económicas y fomentar el desarrollo profesional de jóvenes panameños en una industria altamente especializada.

Desde su fundación en 2013, ALAS ha graduado a más de 260 pilotos nacionales, con una destacada participación femenina que alcanza el 22%. Actualmente, más de 160 estudiantes se encuentran en proceso de formación, y el porcentaje de mujeres ha crecido hasta un 33%, reflejando un avance significativo en equidad de género dentro del sector.

Durante el anuncio oficial, ALAS presentó su nueva identidad institucional y reveló la incorporación de 10 modernas aeronaves Diamond: ocho DA40 monomotor y dos DA42 bimotor. Estas unidades, fabricadas con materiales compuestos y tecnología de punta, ofrecen una eficiencia energética superior, reduciendo el consumo de combustible hasta en un 50% y minimizando la huella de carbono.

Gracias a esta renovación de flota, la capacidad anual de formación se incrementa de 75 a 100 estudiantes, con la meta de alcanzar 125 para el año 2027. Este crecimiento responde a la creciente demanda de pilotos capacitados en la región y al compromiso de ALAS con la excelencia académica.