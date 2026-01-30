Foro Económico Internacional 2026 en Panamá cierra con participación histórica de 70 países

CAF consolida a Panamá como epicentro del diálogo global en el Foro Económico Internacional

• Con la asistencia de siete jefes de Estado y más de 6,500 líderes, el encuentro organizado por CAF batió récords de convocatoria presencial y virtual en la región.

(30/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá se consolidó como el centro del pensamiento político y financiero de la región tras el cierre del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. El evento, organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– en alianza con el Gobierno Nacional, logró reunir a más de 6,500 autoridades, inversionistas y académicos de 70 países, marcando un hito como el mayor encuentro regional de los últimos años.

Convocatoria de alto nivel y liderazgo regional

La cita contó con una presencia política sin precedentes, incluyendo al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, junto a sus homólogos de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, el primer ministro de Jamaica y el presidente electo de Chile. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, enfatizó que la institución no solo actúa como entidad financiera, sino como un puente necesario para fortalecer la voz de la región ante los desafíos globales y convertir las ideas en hechos concretos para la ciudadanía.

La agenda académica fue robustecida por la participación de los premios Nobel de Economía, James Robinson y Philippe Aghion, quienes analizaron la institucionalidad del desarrollo. Asimismo, el futurista Michio Kaku aportó su visión sobre el impacto de las tecnologías emergentes, mientras que un grupo de cinco expresidentes latinoamericanos debatió sobre gobernabilidad y competitividad en un entorno global cambiante.

Resultados tangibles y conectividad tecnológica

Más allá de la deliberación teórica en los 50 paneles de debate, el Foro Económico Internacional generó oportunidades de gestión real mediante la realización de más de 400 reuniones bilaterales oficiales. El componente tecnológico también fue clave, gracias a una aplicación de networking desarrollada por CAF que facilitó 1,100 citas adicionales entre los participantes, dinamizando las posibilidades de inversión y cooperación técnica.

Con una audiencia digital que superó las 400 mil visualizaciones, el encuentro abordó temas críticos como la transición energética, la inteligencia artificial y el financiamiento sostenible. El éxito de esta edición, que contó con el respaldo de organismos internacionales y empresas como Copa Airlines y Coca-Cola, deja una señal clara sobre la voluntad de América Latina y el Caribe de actuar con mayor cohesión y coordinación en el nuevo orden económico internacional.

Los paneles del Foro Económico se pueden ver en el canal de Youtube de CAF: https://www.youtube.com/user/CAFenVideo

