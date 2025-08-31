Fortalecen Seguridad Penitenciaria: Custodios de Coclé se Capacitan en Primeros Auxilios Psicológicos y Gestión de Crisis

Coclé: Academia Penitenciaria Mejora Capacidades en Respuesta a Emergencias y Bienestar Emocional

Descubre cómo el Mingob y la DGSP refuerzan la Seguridad Penitenciaria en Panamá, dotando al personal de herramientas para emergencias y apoyo emocional en situaciones críticas.

(31/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- En un esfuerzo continuo por elevar los estándares de profesionalización de su personal, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), en colaboración con el Instituto de Estudios Interdisciplinario (IEI) del Ministerio de Gobierno (Mingob), llevó a cabo una importante jornada de capacitación en la Academia de Formación Penitenciaria “Andrés Gutiérrez Bonilla” (AFP) en Coclé. Esta iniciativa busca consolidar la Seguridad Penitenciaria en el país, dotando a los custodios de herramientas esenciales para situaciones críticas.

Un total de 27 custodios participaron activamente en los cursos de Primeros Auxilios Psicológicos y Sistema de Comando de Incidentes, ambos dictados por especialistas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Estas capacitaciones son fundamentales para abordar los desafíos que presenta el entorno penitenciario.

El curso de Primeros Auxilios Psicológicos proveyó a los funcionarios las habilidades necesarias para ofrecer un soporte emocional inmediato a personas que experimentan situaciones de alto estrés o eventos traumáticos. Esta herramienta es crucial para mitigar el impacto psicológico inicial, tanto en la población bajo custodia como en el propio personal.

Por otro lado, la formación en el Sistema de Comando de Incidentes se centró en optimizar la gestión de emergencias, lo que se traduce en una mejora sustancial de la capacidad de respuesta operativa y una administración más eficiente y coordinada de los recursos entre las distintas instituciones involucradas.

Estas acciones reafirman el compromiso inquebrantable del Mingob con la Seguridad Penitenciaria, la preparación constante y el bienestar general, tanto del personal que custodia los centros como de las personas que se encuentran bajo su responsabilidad. Un sistema penitenciario más capacitado es sinónimo de un entorno más seguro y humano.