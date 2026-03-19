Sector farmacéutico en Panamá y Ministerio de Salud establecen hoja de ruta para su desarrollo

Ministerio de Salud busca fortalecer el recurso humano del sector farmacéutico en Panamá

• El encuentro entre el Minsa y el sector farmacéutico en Panamá establece el uso racional de medicamentos y el fortalecimiento del recurso humano como ejes del sistema de salud.

(19/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Representantes del sector farmacéutico en Panamá sostuvieron una reunión estratégica con el ministro de Salud, Dr. Fernando Boyd Galindo. El encuentro tuvo como propósito fundamental presentar una agenda técnica orientada al fortalecimiento de la profesión y a la optimización integral del sistema sanitario nacional.

Prioridades para el sistema de salud

Durante la sesión de trabajo se analizaron puntos críticos para el desarrollo de la actividad, destacando la urgencia de robustecer el recurso humano especializado tanto en establecimientos públicos como privados. Los participantes enfatizaron el rol determinante que desempeña el profesional de la farmacia en el uso racional de los medicamentos, la adherencia terapéutica y, primordialmente, en garantizar la seguridad del paciente.

Asimismo, se discutió la necesidad de implementar mejoras significativas en las infraestructuras de los establecimientos farmacéuticos para cumplir con los estándares de calidad exigidos.

Acuerdos y seguimiento gremial

La agenda incluyó la revisión de temas gremiales de relevancia, entre los que sobresalieron los avances alcanzados mediante la adenda complementaria del año 2015. Las autoridades y los representantes del sector calificaron la jornada como altamente productiva, subrayando la apertura del Ministerio de Salud para la colaboración conjunta.

Como resultado inmediato del diálogo, se formalizó la creación de mesas de trabajo permanentes. Estas instancias serán las encargadas de dar seguimiento técnico a los acuerdos alcanzados y velar por la ejecución de los proyectos presentados. El gremio reafirmó su compromiso histórico de impulsar acciones que beneficien directamente al profesional farmacéutico y aseguren la salud de la población panameña.

Foto: Junta Directiva del Colegio Nacional de Farmacéuticos de Panamá se reúnio con el ministro de salud Fernando Boyd Galindo y el Director de Farmacia y Droga del MINSA Uriel Pérez.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: