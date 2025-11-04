El Fuerte de San Jerónimo en Portobelo sufre inundaciones por intensas lluvias y sedimentación

Patrimonio Mundial: Fuerte de San Jerónimo afectado por desbordamiento costero y cambio climático

• Las intensas precipitaciones de la tarde en Portobelo provocaron el anegamiento de áreas internas del Fuerte de San Jerónimo, confirmando la alta vulnerabilidad del sitio ante fenómenos climáticos extremos.

(04/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura (MiCultura) informó que el histórico Fuerte de San Jerónimo, integrante del Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO “Fortificaciones de la Costa Caribe de Panamá”, resultó afectado por inundaciones durante la tarde de hoy. El anegamiento fue producto de las intensas lluvias registradas en el distrito de Portobelo desde aproximadamente las 2:00 p.m.

Factores de la Afectación del Fuerte

Las intensas precipitaciones, combinadas con la marea alta, el notable incremento en los niveles de sedimentación de la bahía y los efectos del cambio climático, provocaron el desbordamiento del borde costero. Este fenómeno resultó en el anegamiento de áreas internas del Fuerte de San Jerónimo.

MiCultura subraya que estos incidentes confirman la vulnerabilidad inherente del sitio ante eventos climáticos extremos y la urgencia de implementar soluciones técnicas sostenibles.

Compromiso y Plan Integral de Restauración

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, reafirma su compromiso con la protección del patrimonio histórico y cultural del país. En este contexto, la entidad destaca que se mantienen en desarrollo los trabajos de restauración integral no solo en el Fuerte de San Jerónimo, sino en otras estructuras que conforman el conjunto monumental de Portobelo.

Las acciones forman parte de un plan amplio de conservación y mitigación de riesgos que incluye los siguientes componentes:

• Estudios especializados de las laderas y cuencas del área de Portobelo.

• El diseño de un sistema integral de manejo de aguas pluviales y estabilización de suelos.

• Intervenciones concretas para reducir riesgos de erosión, inundaciones y la pérdida de integridad estructural del monumento.

• Acciones de salvaguarda destinadas a proteger el patrimonio cultural y fortalecer el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

El Ministerio de Cultura concluye que preservar el Fuerte de San Jerónimo es una acción que trasciende la edificación, pues se trata de salvaguardar la historia y la identidad de Panamá, garantizando que este legado continúe siendo un símbolo de resistencia, memoria y orgullo nacional para las futuras generaciones.