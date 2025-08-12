Funcionarios de la CSS se suman al proceso de alfabetización constitucional

Gobierno fortalece reforma del Estado con convenio entre Sepresac y CSS

Más de 35 mil funcionarios de la CSS participarán en el proceso de alfabetización constitucional impulsado por el Gobierno.

(12/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac) firmó un convenio marco de cooperación con la Caja de Seguro Social (CSS), con el objetivo de impulsar la alfabetización constitucional como parte del proceso de reforma del Estado promovido por el Gobierno Nacional.

El acuerdo contempla el uso de instalaciones y recursos humanos de la CSS, conforme a sus capacidades y normativas, para facilitar acciones orientadas a la reorganización institucional y al desarrollo de un proceso constituyente. Ambas entidades designarán unidades de enlace regionales para garantizar la ejecución efectiva del convenio, que tendrá una vigencia inicial de tres años, prorrogable por mutuo acuerdo.

La firma del convenio estuvo a cargo del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y del director general de la CSS, Dino Mon, en presencia del secretario presidencial Dr. Miguel Antonio Bernal y del subdirector de la CSS, Rogelio Gordón.

Compromiso institucional con la reforma del Estado

Durante el acto, el ministro Orillac subrayó el respaldo de la CSS a esta iniciativa, destacando la importancia de que los funcionarios comprendan la necesidad de una nueva constitución moderna que responda a los desafíos del país. “Es fundamental que los servidores públicos estén informados y comprometidos con el futuro constitucional de Panamá”, afirmó.

Por su parte, el Dr. Bernal valoró el papel de la CSS como institución ejemplar en este proceso, señalando que sus más de 35 mil funcionarios serán agentes activos en la alfabetización constitucional. “Este esfuerzo pertenece a todos los panameños”, expresó.

El director Dino Mon enfatizó que los colaboradores de la CSS serán replicadores del conocimiento constitucional, junto a una ciudadanía que debe participar de forma crítica e informada en el proceso constituyente.