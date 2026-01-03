Fundación Deveaux abre convocatoria de becas para carreras STEM en Panamá

Estudiantes podrán aplicar a becas universitarias de la Fundación Deveaux desde el 13 de enero

• Jóvenes de todo el país podrán optar por becas mensuales que cubren desde matrícula hasta alojamiento, dirigidas a estudiantes con excelencia académica en universidades panameñas.

• Del 13 de enero al 13 de febrero, se mantendrá abierta la convocatoria de becas para carreras STEM, ofreciendo apoyo integral y acompañamiento psicológico a los beneficiarios.

(03/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Fundación Benéfica Louis y Marthe Deveaux anunció el lanzamiento de su convocatoria anual de becas para el periodo 2026, la cual estará disponible del 13 de enero al 13 de febrero. El programa está diseñado para jóvenes interesados en cursar licenciaturas o carreras técnicas en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) dentro de universidades ubicadas en la República de Panamá.

Requisitos y proceso de postulación

La convocatoria está abierta a estudiantes de todas las provincias del país. Los aspirantes de primer ingreso deben contar con un promedio mínimo de 4.25/5.00 en sus últimos tres años de secundaria. Por su parte, los estudiantes que ya se encuentran en nivel universitario deben mantener un índice académico igual o superior a 2.00/3.00 puntos.

Para aplicar, los interesados deben ingresar al portal oficial www.fundaciondeveaux.org, donde podrán verificar la lista de carreras y universidades participantes. El proceso se realiza de manera digital en la sección «Aplicar a Beca», donde se debe completar un formulario y adjuntar la documentación requerida en formato PDF. Entre las áreas de estudio incluidas destacan matemáticas, biología, química, diversas ingenierías, física, arquitectura, odontología, medicina y logística, además de carreras técnicas como soldadura.

Beneficios y acompañamiento integral

El programa de la Fundación Deveaux otorga una asignación mensual destinada a cubrir gastos fundamentales como matrícula, laboratorios, cursos de verano, libros y uniformes. De igual forma, el beneficio puede extenderse a costos de alojamiento, alimentación, transporte y gastos de graduación, dependiendo de la necesidad del estudiante.

Más allá del apoyo financiero, los becados reciben beneficios adicionales que incluyen consejería psicológica mensual, acceso a un programa para la obtención de laptops y participación en talleres gratuitos orientados al desarrollo de habilidades blandas. Tras el cierre de la etapa de postulaciones, la fundación iniciará un proceso de evaluación para seleccionar a los nuevos beneficiarios que se integrarán a su comunidad académica.