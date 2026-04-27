Fundación Deveaux otorga 39 nuevas becas universitarias para carreras STEM

La Fundación Benéfica Louis y Marthe Deveaux seleccionó a 39 estudiantes de diversas provincias para cursar estudios científicos y tecnológicos en universidades públicas y privadas.
Estudiantes de todo el país reciben becas universitarias de la Fundación Deveaux
• Con una inversión en talento humano que abarca desde la matrícula hasta el apoyo psicológico, la organización alcanza un total de 173 beneficiarios activos a nivel nacional.
(24/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La Fundación Benéfica Louis y Marthe Deveaux asignó un total de 39 becas universitarias a estudiantes que cursan carreras bajo la metodología STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Con esta incorporación, la organización alcanza una cifra de 173 becarios activos que realizan sus estudios en diversos centros de enseñanza superior, tanto públicos como privados, en todo el territorio nacional.
Los beneficiarios están distribuidos en instituciones de prestigio como la Universidad Tecnológica de Panamá (17), la Universidad de Panamá (9), el Instituto Técnico Superior Especializado (4), la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología (3), la Universidad Especializada de las Américas (2), la Universidad Latina de Panamá (2), la Universidad del Istmo (1) y la Universidad Santa María la Antigua (1). En cuanto a la demografía del grupo, este se compone de 21 mujeres y 18 hombres residentes en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Panamá y Veraguas.
Proceso de selección y origen académico
La elección de los becarios se basó en un proceso riguroso que inició con una aplicación digital, seguida de pruebas de evaluación y una verificación exhaustiva de criterios. Un equipo de orientadores analizó la documentación y realizó entrevistas personales para medir la afinidad de los aspirantes con sus carreras. La decisión final recayó en el Comité de Becas, integrado por la Junta Directiva de la Fundación Deveaux, quienes evaluaron el rendimiento académico, la situación socioeconómica y los resultados de las entrevistas.
Los nuevos estudiantes provienen de diversas organizaciones educativas, entre las que destacan Innova Nation, la Fundación Sus Buenos Vecinos, Fundesteam y el Centro ¡Supérate! Fundación Jupá, lo que demuestra la pluralidad formativa de los seleccionados.
Beneficios y acompañamiento integral
El programa de la Fundación Deveaux ofrece una cobertura amplia que incluye el pago de matrícula y mensualidades en universidades privadas, así como gastos derivados de laboratorios, libros, instrumentos y uniformes. De igual forma, el beneficio contempla asistencia para alimentación, transporte, alojamiento y los costos finales de graduación.
Además del apoyo financiero, los estudiantes tienen acceso a dispositivos electrónicos y capacitaciones complementarias mediante cursos y talleres. Un componente distintivo del programa es el seguimiento emocional y académico, proporcionado a través de sesiones mensuales de consejería psicológica para asegurar el éxito integral de cada becario.
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