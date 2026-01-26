Fundación Iguales revela brechas en la inclusión laboral y sindical de la población LGBTIQ+

Nuevo estudio de Fundación Iguales analiza la protección de derechos laborales LGBTIQ+ en Panamá

• A través de consultas a entidades como el Mitradel y la CSS, el estudio de Fundación Iguales evalúa el cumplimiento de los estándares interamericanos de derechos humanos.

(26/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Fundación Iguales presentó los hallazgos del proyecto «Fomentando Inclusión y Derechos para Familias LGBTIQ+ en el Ámbito Laboral Panameño». El estudio revela vacíos significativos en las políticas públicas del mundo del trabajo, así como en las prácticas institucionales y los mecanismos de protección efectiva para los trabajadores de esta población dentro del entorno laboral y el movimiento sindical en el país.

Investigación pionera sobre inclusión sindical

Liderada por los investigadores Angel Garay Figueroa y Monica Romero Zapata, la investigación analiza la intersección entre el sindicalismo y la población LGBTIQ+, un área históricamente poco explorada en Panamá. El objetivo central fue evaluar la situación laboral de estas personas y construir puentes de diálogo entre ambos movimientos, fundamentados en la justicia social y la dignidad humana. El estudio también describe la postura del Estado frente a la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analiza las prácticas actuales de las organizaciones sindicales.

Como parte de la metodología, la Fundación Iguales realizó solicitudes de acceso a la información pública a cinco entidades estatales: la Caja de Seguro Social (CSS), la Defensoría del Pueblo, la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA), el SIACAP y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL). Este ejercicio permitió evidenciar desafíos en los registros y protocolos específicos, además de evaluar la alineación de las instituciones con los estándares internacionales derivados del Examen Periódico Universal.

Recomendaciones para una cultura laboral inclusiva

Los resultados del estudio, que incluyeron más de 10 entrevistas en profundidad con liderazgos sindicales, muestran que, aunque existe una postura formal de no discriminación, persiste una brecha en la implementación práctica de estos derechos. La Fundación Iguales destaca que existe voluntad dentro de los sindicatos para promover acciones a favor de la diversidad, identificando a las convenciones colectivas de trabajo como herramientas clave para la protección efectiva.

Finalmente, el documento ofrece recomendaciones técnicas y jurídicas destinadas a fortalecer el rol del sindicalismo como promotor de los derechos humanos. Con este insumo, la organización reafirma su compromiso con la incidencia basada en evidencia, buscando generar propuestas de política pública que garanticen la igualdad de oportunidades y un trato digno en todos los espacios laborales del territorio nacional.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: