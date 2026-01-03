Fundación Iguales presenta investigación sobre el impacto de las prácticas de conversión en Panamá

Estudio vincula las prácticas de conversión con riesgos en la salud mental de personas LGBTIQ+

• La organización presentó un manual de salud mental afirmativo y una investigación científica avalada por autoridades de bioética para promover el trato digno y erradicar métodos discriminatorios.

(03/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Fundación Iguales presentó los resultados finales del proyecto Countering Conversion Practices, una investigación que expone la relación directa entre la discriminación y las mal llamadas prácticas de conversión con el deterioro de la salud mental en la población LGBTIQ+. El estudio, presentado durante el Foro Anual de la organización, destaca un incremento en el riesgo suicida y síntomas de depresión y ansiedad derivados de estas intervenciones.

Origen y metodología de la investigación

El proyecto tiene sus bases en una línea de investigación iniciada en 2022 por Iván Chanis Barahona, Director Ejecutivo de Fundación Iguales, durante su estancia académica en la Universidad de Oxford. Bajo la dirección de los investigadores Carlos Chavarría y Stephanie Pita, el estudio analizó factores de riesgo psicosocial entre 2024 y 2025.

Esta investigación científica es la primera en su tipo en Panamá y cuenta con la inscripción en el Ministerio de Salud, además del aval del Comité de Bioética de la Universidad de Santander. Los hallazgos confirman que las prácticas de conversión afectan de manera desproporcionada a la diversidad sexual, correlacionándose con un bajo apoyo social percibido y un alto estigma.

Herramientas para la salud mental afirmativa

Como respuesta a los hallazgos, Fundación Iguales lanzó un Manual de Salud Mental con enfoque afirmativo. Este documento, que cuenta con el código ISBN 978-9962-24-849-1, fue elaborado con la asesoría de expertas como Paola Saldaña, Andrea Díaz del Instituto Nacional de Salud Mental (INSAM) y Karla Urriola.

El manual está diseñado para ofrecer pautas a padres, tutores y profesionales de la salud sobre el trato digno hacia las personas LGBTIQ+. Según detalla la organización, el objetivo es sustituir prejuicios por herramientas basadas en evidencia que respeten la orientación sexual y la identidad de género.

Incidencia en políticas públicas y academia

La presentación del reporte final tuvo lugar en el 7mo Foro Regional de Derechos Humanos, donde participaron figuras como Alberto de Belaunde y el Reverendo Padre Paul Gulya. Los ponentes dialogaron sobre la necesidad de formular políticas públicas reparadoras y de involucrar a las comunidades de fe y al sector salud en la erradicación de estas prácticas.

Además del reporte, identificado con el ISBN 978-9962-24-873-6, la fundación ha difundido sus hallazgos en revistas indexadas, congresos médicos y ferias de salud a nivel nacional. Con estas acciones, la organización reafirma su compromiso de promover el bienestar emocional y garantizar que el acceso a la salud en Panamá se realice bajo principios de dignidad y respeto a la diversidad.