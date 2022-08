FUNDAPROMAT atrae el interés del mundo de la ciencia

• Dra. Jeanette Shakalli reconocida internacionalmente por su labor en pro de las matemáticas

(17/Ago/2022 – web) Panamá.- El trabajo realizado por la Dra. Jeanette Shakalli, Directora Ejecutiva de la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT), llamó la atención del comité de selección de los expositores invitados al encuentro anual de la Asociación Matemática de América (MAA, siglas en inglés) MathFest 2022.

La Dra. Shakalli se convirtió en la primera mujer panameña invitada como expositora en un evento internacional de tal envergadura como el MAA MathFest, que se llevó a cabo del 3 al 6 de agosto en Filadelfia (Estados Unidos).

A través de su conferencia titulada “FUNDAPROMAT: Mi Historia”, la matemática panameña logró atraer el interés de varios expertos internacionales que se ofrecieron a colaborar con la Fundación en la misión de divulgar las matemáticas entre niños, jóvenes y adultos.

Según explicó Shakalli, “ya se están viendo los beneficios” de su participación en el encuentro internacional. “Muchas personas se me acercaron después de mi conferencia para no sólo decirme que les había encantado mi intervención sino también para ofrecer su apoyo a FUNDAPROMAT: desde expositores internacionales que quieren venir a Panamá a dar charlas abiertas a todo público, hasta personas interesadas en traer sus exhibiciones de matemáticas divertidas a nuestro país. También he recibido varios correos de organizaciones internacionales que desean colaborar con nosotros”, relató la Directora Ejecutiva de la Fundación.

La MAA se estableció en el año 1915, pero las raíces de esta organización se remontan a la fundación en 1894 de la revista American Mathematical Monthly por Benjamin Finkel. El MAA MathFest es la reunión anual de esta asociación y cuenta con un programa completo con una serie de sesiones matemáticas de calidad adecuadas para todos aquellos interesados en las matemáticas, incluidos profesores universitarios, maestros de secundaria, así como también estudiantes de pregrado y postgrado.

“Es importante que se conozca la experiencia de Panamá, no sólo en los Estados Unidos sino en todo el mundo. Somos innovadores y esperamos que nuestras acciones inspiren a muchos otros en Panamá y en el mundo a unirse a nuestra misión. Una organización como FUNDAPROMAT solamente existe en Panamá. Varios países en Hispanoamérica se han comunicado con nosotros solicitando si podemos establecer una oficina de la Fundación en su país. Lastimosamente en estos momentos no podemos, pero esto nos demuestra que otros países sí reconocen el valor de FUNDAPROMAT”, explicó Shakalli.

Trabajo fructífero

En su conferencia en el MAA MathFest 2022, Shakalli relató anécdotas de su vida personal y de su trayectoria profesional como mujer matemática panameña. Entre otros logros, resalta la creación y ejecución del Programa de Divulgación de las Matemáticas 2016-2019 de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), iniciativa a través de la cual Shakalli invitó a expertos internacionales a Panamá para dictar charlas abiertas a todo público sobre matemáticas desde un enfoque ameno.

“Como resultado del éxito del Programa y posterior al cambio de gobierno, decidí crear FUNDAPROMAT en diciembre de 2019. Desde marzo de 2020, hemos organizado más de 500 eventos virtuales con más de 50 mil participantes incluyendo panameños y extranjeros de todas partes del mundo. A partir de diciembre de 2021, hemos realizado 15 eventos presenciales en la ciudad de Panamá y visitamos escuelas en 7 de las 10 provincias del país. En mi conferencia, compartí información sobre todos los recursos didácticos y servicios que ofrece la Fundación de manera gratuita en nuestro sitio web https://www.fundapromat.org. También resalté cómo mi trabajo me ha permitido representar a Panamá en muchos países y además representar a la comunidad matemática”, declaró Shakalli.

La Dra. Ximena Catepillán, miembro del comité de selección de los expositores invitados al MAA MathFest 2022, indicó que la Directora Ejecutiva de la Fundación fue seleccionada como expositora invitada por la Asociación Matemática de América (MAA) debido a que Shakalli “ha dedicado su vida profesional a divulgar las matemáticas”.

Vía SPG