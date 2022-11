Fútbol entre líneas, historias de amor por el fútbol en Sertv

(30/Nov/2022 – web) Panamá.- Sertv presenta la serie documental Fútbol entre líneas, 13 episodios que se emiten jueves y viernes a las 4:00 p.m. y los sábados a las 2:00 p.m. Hernán Casciari nos cuenta historias mínimas y gigantes del fútbol. Retratos de personajes, hechos, trabajos e historias de vida vinculadas al fútbol.

Casciari, es un escritor y editor argentino. Publicó más de una docena de libros y se caracteriza por leer sus historias en voz alta en radio, televisión y teatros.

Fútbol entre líneas se desarrolla a partir de la narración de Casciari, que en algunas escenas se puede ver detrás de un micrófono contando historias: «Yo sé que hay muchas personas como yo que aman este deporte por encima del valor real que tiene, a veces un jugador de fútbol a nuestros ojos es el héroe perfecto de un cuento infantil. Mi padre fue un contador de hazañas, siempre tenía una historia deportiva que me llenaba de amor, con los años descubrí que es muy probable que no me hubiera gustado mucho este deporte si hubiera nacido huérfano o si hubiera tenido un padre que los domingos en vez de prender la radio para escuchar fútbol hubiera puesto música clásica. Por eso ahora me sale contar historias, son historias de amor por el fútbol. Lo mejor del fútbol aprendí, es leerlo entre líneas».

Fútbol entre líneas se transmite los jueves y viernes a las 4:00 p.m. y los sábados a las 2:00 p.m. por Sertv y sus plataformas digitales @Sertvpanama

Fuente/Foto: Sertv