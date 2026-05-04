COSPAE impulsa transformación educativa para asegurar el futuro del empleo en Panamá

El Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional resalta la necesidad de conectar la formación académica con las demandas reales del mercado laboral para fortalecer la competitividad nacional.
Reforma integral a la educación es clave para el futuro del empleo en Panamá según COSPAE
• Ante las deficiencias en el sistema actual, COSPAE propone una reforma educativa que trascienda lo administrativo y se enfoque en el desarrollo de talento humano capacitado para el siglo XXI.
(04/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- En el marco del debate sobre la modernización del sistema educativo panameño, el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (COSPAE) ha señalado que el futuro del empleo en Panamá está condicionado a una transformación educativa que responda de manera efectiva a la realidad productiva del país. La organización advierte que, con más de 120 mil jóvenes fuera del sistema escolar y bajos niveles de comprensión en áreas fundamentales como las matemáticas, resulta imperativo fortalecer la calidad de la enseñanza para garantizar una inserción laboral exitosa.
Educación y desarrollo económico
Carmen Sealy de Broce, presidenta de COSPAE, enfatizó que la instrucción académica no puede ser un proceso ajeno al desarrollo económico nacional. Según la presidenta de la organización, para potenciar el futuro del empleo en Panamá se debe establecer una educación actualizada y conectada con las oportunidades que el mercado ofrece a los jóvenes. La propuesta de COSPAE sostiene que cualquier reforma a la Ley Orgánica de Educación debe ser considerada una política de Estado que priorice la competitividad del talento humano.
La visión de la organización sugiere que el sistema debe enfocarse en el desarrollo de habilidades técnicas, el pensamiento crítico, la competencia digital y una sólida orientación vocacional. Sealy de Broce puntualizó que la formación debe preparar a los estudiantes para la toma de decisiones y la adaptación al cambio, estableciendo las bases de la vida profesional desde el aula.
Programas de formación y vinculación laboral
COSPAE ejecuta actualmente diversas iniciativas que buscan estrechar el vínculo entre el aula y el entorno profesional. Entre estos programas destacan Marca Tu Rumbo, especializado en orientación vocacional; EDUCA, destinado a la gestión de becas académicas y corporativas; y Learning for Life, que se enfoca en el desarrollo de capacidades en áreas de hostelería y comercio para mejorar el perfil profesional de los participantes.
Hacia una reforma con visión de futuro
Para el Consejo, Panamá enfrenta una oportunidad coyuntural para implementar una reforma educativa que no solo cierre brechas sociales, sino que también incremente la competitividad del país. La organización sostiene que la inversión en capital humano es la estrategia más sostenible para alcanzar el desarrollo nacional, preparando a las nuevas generaciones para los desafíos laborales que presenta el siglo XXI.
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