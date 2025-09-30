Gabinete aprueba Iniciativas Estratégicas Nacionales: Bioetanol, Ciencia, FOMIN IV y Transparencia Fiscal con Ecuador

Panamá define el futuro energético, científico y fiscal con cuatro Iniciativas Estratégicas Nacionales clave

• La aprobación de los cuatro proyectos de ley marca una hoja de ruta centrada en la energía verde, el avance tecnológico, la cooperación internacional con el BID, y los esfuerzos por optimizar la transparencia fiscal y el clima de inversión.

(30/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- El Consejo de Gabinete ha formalizado una serie de Iniciativas Estratégicas Nacionales al aprobar cuatro proyectos de ley de alto calado, que abarcan desde la política energética y el desarrollo científico hasta la transparencia fiscal y las finanzas internacionales. La batería de medidas está diseñada para impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la posición de Panamá en la economía global.

Política Energética: Uso Obligatorio de Bioetanol al 10%

Se aprobó el proyecto de ley 24-25, consensuado con la agroindustria, el sector petrolero y la industria, que modifica la Ley 42 de 2011. Esta normativa autoriza el uso obligatorio de bioetanol anhidro como aditivo oxigenante en mezcla con las gasolinas al 10% en todo el país. Como incentivo, el impuesto al combustible mezclado con bioetanol será homologado a 60 centésimos por galón.

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) queda a cargo de desarrollar e impulsar programas para el uso de biocombustibles. Sus funciones incluyen establecer los volúmenes de mezcla, promover estudios tecnológicos y coordinar con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Economía y Finanzas la creación de incentivos económicos para fomentar los cultivos y la agroindustria asociada.

Desarrollo Tecnológico: Reorganización Científica

El Gabinete aprobó dos proyectos de ley para fortalecer la capacidad científica nacional y subsanar los bajos niveles de inversión en investigación y el porcentaje de investigadores del país.

Sistema Nacional de Investigación (SNI) y Laboratorios

El proyecto 18-25 reorganiza el Sistema Nacional de Investigación (SNI) para incrementar la calidad y cantidad de investigadores. El SNI otorgará estímulos económicos y distinciones a personas o entidades mediante procesos de evaluación transparentes. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) será miembro permanente de esta asociación de interés público.

Adicionalmente, el proyecto 27-25 establece la figura de Laboratorio de Interés Nacional, un reconocimiento estatal que otorga apoyo en recursos e incentivos a centros de investigación que demuestren altos niveles de excelencia y contribuyan a problemas nacionales, impulsando el desarrollo de centros de alto impacto y elevando el nivel académico local.

Finanzas Internacionales: Ratificación del FOMIN IV

Se aprobó el proyecto de ley 32-25, que ratifica el nuevo Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN IV) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII). El convenio sustituye al FOMIN III y busca promover el desarrollo sostenible e inclusivo a través del sector privado. Históricamente, Panamá ha recibido $7.5 por cada dólar contribuido, destacándose proyectos recientes en Acción Climática y la innovación con tecnología Blockchain.

Transparencia Fiscal: Acuerdo con Ecuador

El Consejo de Gabinete dio el visto bueno al proyecto de ley 33-25, que aprueba el Acuerdo para el intercambio de información tributaria con Ecuador. El convenio, negociado por la Dirección General de Ingresos (DGI), busca fortalecer la cooperación fiscal, optimizar la recaudación y garantizar la transparencia mediante el intercambio automático y bajo requerimiento de información.

Esta medida se considera crucial para los esfuerzos del Gobierno por salir de la lista fiscal de Ecuador, vigente desde 2008, lo que eliminaría las penalizaciones fiscales y facilitaría un mayor flujo de capital e inversión extranjera directa, impulsando la meta de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).