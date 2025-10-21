Gabinete aprueba la creación del INAMU y formaliza la contratación de soporte tecnológico para el Sistema Penal Acusatorio

Gobierno impulsa la igualdad de género con la ley que crea el Inamu y asegura la continuidad de la justicia penal

(21/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Consejo de Gabinete aprueba Ley y una resolución clave en dos áreas fundamentales para el Estado panameño: el fortalecimiento de la institucionalidad en favor de la mujer y la garantía de la operatividad tecnológica del sistema de justicia penal.

El Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-25, que crea el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), y simultáneamente, autorizó la formalización de un contrato de servicios para la plataforma del Sistema Penal Acusatorio (SPA) por B/.3,904,740.30.

Nace el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu)

El proyecto de ley 34-25 establece la creación del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) como una entidad pública descentralizada, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria, financiera, técnica y de gestión.

Objetivos y funciones del Inamu

El Inamu tendrá la misión de coordinar y ejecutar la política nacional dirigida a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Su propósito es fortalecer la institucionalidad del Estado para garantizar la igualdad de género en Panamá.

La nueva entidad surgirá mediante la derogación de la Ley 375 de 29 de diciembre de 2023, buscando una reorganización estratégica para asegurar la rectoría técnica y la articulación efectiva de las políticas públicas dirigidas a las mujeres en todo el territorio nacional. El Inamu estará representado ante el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Desarrollo Social.

Entre los objetivos detallados del Inamu se encuentran:

• Reducir las causas estructurales de la desigualdad entre hombres y mujeres.

• Garantizar el respeto pleno de los derechos humanos mediante la promoción, protección y defensa de las mujeres.

• Incrementar la igualdad en el acceso y control de los recursos para su desarrollo pleno.

• Garantizar el derecho de todas las mujeres, sin distinción, a una vida libre de violencia.

• Asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones contenidas en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales.

Formalizan contrato para la plataforma del Sistema Penal Acusatorio

El Consejo de Gabinete también aprobó la Resolución N. 125-25, que autoriza a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) a contratar a la empresa Inversiones Tecnológicas de América, S.A., mediante un procedimiento excepcional.

El contrato, con un monto de B/.3,904,740.30, cubre el “servicio de mesa de ayuda, optimización de base de datos, implementación de mejoras, capacitación, soporte y mantenimiento de los equipos de las salas de audiencias de la plataforma tecnológica del Sistema Penal Acusatorio”.

Justificación de la contratación

Aunque el contrato formaliza servicios prestados durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, la AIG indicó que la prestación continuó para garantizar la operatividad del Sistema Penal Acusatorio (SPA). La formalización es necesaria para cancelar los servicios recibidos, con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2025.

El procedimiento excepcional se justifica en que la empresa contratada es el único representante local autorizado del producto Plataforma TEMIX EBS, esencial para la gestión de las instituciones que administran el proceso del SPA. De esta forma, se aseguran las condiciones técnicas para la prestación de los servicios de soporte al sistema de justicia.