Gabinete aprueba B/.4.1 millones para estudios de ingeniería del Tren Panamá-David

Autorizan contratación de AECOM para asesoría técnica del Tren Panamá-David

• La Secretaría Nacional del Ferrocarril integrará el diseño conceptual del quinto puente sobre el Canal de Panamá como parte de la infraestructura crítica del corredor hacia Chiriquí.

(13/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Consejo de Gabinete oficializó, mediante la Resolución N. 145-25, la autorización para que la Secretaría Nacional del Ferrocarril (SNDF) proceda con la contratación de la empresa AECOM USA, Inc. (AECOM Panamá). Esta firma estadounidense brindará asesoría técnica y estratégica en el desarrollo del proyecto Tren Panamá-David, específicamente para la ingeniería al 20% del tramo Albrook-Sajalices y la consolidación de estudios de factibilidad, por un monto de B/.4,170,394.73.

Alcance de la ingeniería y estudios técnicos

La SNDF ha reportado avances significativos en el plan maestro del sistema ferroviario. Los trabajos actuales contemplan la ingeniería al 20% de la Fase 1, además de estudios de impacto ambiental, análisis de mercado, población objetivo y evaluaciones financieras. Como novedad, se ha incluido el desarrollo de la ingeniería para tramos adicionales entre la Estación Albrook y El Espino.

Un componente fundamental de esta fase es la elaboración del diseño conceptual al 20% del quinto puente sobre el Canal de Panamá. Esta estructura se considera vital para la interconexión del corredor ferroviario que unirá la capital con el interior del país.

Nuevos componentes de la consultoría estratégica

La consultoría con AECOM integrará tareas especializadas para asegurar la viabilidad del proyecto bajo las normativas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Entre las responsabilidades asignadas destacan:

• Coordinación de factibilidad: Elaboración del documento final siguiendo la Guía Metodológica del MEF y estimación del CAPEX.

• Diseño e infraestructura: Seguimiento de la campaña geotécnica Fase I y diseño del cruce sobre el Canal.

• Plan de negocios: Integración de modelos de oferta y demanda, además de un estudio de mercado para identificar proveedores de servicios ferroviarios, inmobiliarios y financieros.

• Estructuración legal: Revisión del marco regulatorio y valoración del desarrollo orientado al tránsito en seis puntos estratégicos.

Este megaproyecto, impulsado por el presidente José Raúl Mulino, busca establecer una línea de transporte de carga y pasajeros que conecte la Ciudad de Panamá con David, Chiriquí, extendiéndose hasta la frontera con Costa Rica para dinamizar el acceso a mercados internacionales.

