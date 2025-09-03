Panamá anuncia el inicio de un Gasoducto por el Canal en Japón

Presidente Mulino oficializa Proyecto de Gasoducto en Tokio

Este proyecto de gasoducto busca fortalecer la competitividad del país como corredor energético, generando miles de empleos e ingresos significativos para el Estado .

La Junta Directiva del Canal de Panamá ya autorizó el inicio del proceso de selección de un concesionario, que se espera sea competitivo y transparente .

(03/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Tokio, Japón.- En un evento en Tokio, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció oficialmente el inicio del proyecto de un gasoducto que se construirá a lo largo del Canal de Panamá. Este proyecto, calificado como una de las obras de infraestructura más significativas en la historia de la ruta interoceánica desde su ampliación, es parte de un nuevo corredor energético que busca consolidar la posición de Panamá en el comercio global de productos energéticos.

El gasoducto es el primer gran proyecto de esta nueva plataforma de infraestructura, cuyo objetivo es fortalecer la competitividad del país y responder a la demanda del mercado global. Según el mandatario, esta obra generará más de 6,500 puestos de trabajo durante la fase de construcción y alrededor de 9,600 en su etapa operativa. Además, se proyecta que aportará ingresos para el Estado por $160 millones en la construcción y más de $1,500 millones anualmente en la operación. También representará un valor agregado a la economía panameña de $590 millones anuales en la fase de construcción y un estimado de $2,700 millones anuales durante su operación.

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, informó que la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ya otorgó su autorización para iniciar el proceso de selección de concesionario. Este proceso será transparente y competitivo, y se espera la participación de empresas de talla mundial. La precalificación de interesados comenzará este año, con la etapa final de selección del concesionario programada para el cuarto trimestre de 2026.

Este proyecto se enmarca en una estrategia más amplia de la ACP para diversificar sus ingresos, ampliar su oferta de servicios y consolidar a Panamá como un punto neurálgico para el comercio global sin requerir un mayor consumo de agua. Esta estrategia incluye también el desarrollo de un hub logístico intermodal, con la construcción de puertos de trasbordo de contenedores en Corozal y Telfers, así como una carretera que conectará los puentes Centenario y Atlántico.