Génesis Arjona presenta libro sobre el origen y alcance de la Ley 374 de Educación Financiera

«Tu Dinero, Tu Futuro»: la obra que transforma la Ley 374 en una guía práctica para panameños

• El libro funciona como un manual práctico que conecta conceptos de ahorro y planificación con la realidad cotidiana, impulsando la inclusión financiera en el país.

(25/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La exdiputada Génesis Arjona presentó su nueva obra titulada “Tu Dinero, Tu Futuro”, un libro que detalla el origen de la Ley 374 de Educación Financiera en Panamá. La publicación, bajo el sello de la editorial E-Libro, busca transformar el marco legal en una guía práctica diseñada para empoderar a familias y jóvenes a través del conocimiento económico, entendiéndolo como una herramienta de transformación personal y colectiva.

Educación financiera como pilar de equidad

Inspirada en el proceso legislativo que dio vida a la Ley 374, la autora argumenta que la administración del dinero desde edades tempranas es una necesidad urgente para la sociedad. Según Arjona, la inclusión financiera debe comenzar con la educación, siendo este un pilar fundamental para construir un país con mayores oportunidades y equidad. La obra utiliza un lenguaje cercano para abordar temas fundamentales como el ahorro, el consumo responsable, la planificación financiera y la toma de decisiones informadas.

Más que un registro de la labor legislativa, el texto funciona como un manual paso a paso hacia la autonomía económica. Durante la presentación, Arjona estuvo acompañada por Carlos Berguido, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá; la diputada Walkiria Chandler; los exdiputados Ana Giselle Rosas y Leandro Ávila; y el administrador de Ampyme, Raúl Fernández, entre otras personalidades del ámbito político y diplomático.

Trayectoria y compromiso de la autora

Génesis Arjona, profesional dedicada al desarrollo de Panamá, ha enfocado su carrera legislativa en causas educativas, lo que culminó en la creación de la Ley 374. Con este lanzamiento editorial, la autora reafirma su compromiso social al intentar trasladar el conocimiento técnico de la ley directamente a la ciudadanía, facilitando una visión sólida de largo plazo para el manejo de las finanzas personales en los hogares panameños.

