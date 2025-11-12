Nuevo Geoportal del Miviot impulsa el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) con visores de zonificación y densidad urbana

El Geoportal del Miviot fortalece la transparencia y planificación territorial con datos geoespaciales

• El nuevo Geoportal del Miviot constituye un paso clave en la construcción del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), buscando consolidar información multisectorial clave para un territorio más seguro y sostenible.

(12/Nov/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de proveer de una herramienta moderna, intuitiva y accesible que concentre los datos territoriales generados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), esta entidad pone a disposición de la comunidad su nuevo Geoportal.

Se trata de una plataforma interactiva que permitirá a ciudadanos, profesionales y autoridades acceder de forma ágil a información geoespacial actualizada, fortaleciendo la transparencia, la planificación territorial y la toma de decisiones, indicó Alessandra Treuherz, directora de Investigación Territorial del Miviot.

Entre las principales funciones de esta nueva herramienta se encuentran:

• Interfaz web amigable y de fácil navegación.

• Visualización dinámica de mapas y capas temáticas.

• Consulta y búsqueda geográfica por zonas, distritos o temas específicos.

• Descarga directa de datos públicos y servicios interoperables.

El Geoportal del Miviot incluye un visor de zonificación que permite consultar las categorías de uso del suelo establecidas en los distintos planes de ordenamiento territorial, incluso aquellos que datan de hace décadas, pero que aún se encuentran vigentes. Además, comprende visores especializados sobre el estado de las Juntas de Planificación Municipal y la densidad urbana.

Paso clave hacia el SNIT

Treuherz manifestó que esta nueva plataforma constituye un paso clave dentro del proceso de construcción del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), una iniciativa liderada por la Dirección de Investigación Territorial y la UIGT del Miviot.

El SNIT busca consolidar en una sola plataforma la información geoespacial relacionada con infraestructura, vivienda, ordenamiento territorial, suelos, agua, bosque y biodiversidad, riesgo y cambio climático.

“Contar con información multisectorial, georreferenciada y actualizada es fundamental para planificar ciudades y territorios más seguros, sostenibles y resilientes”, destacó la directora Treuherz.