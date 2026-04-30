El MOP optimiza gestión financiera de proyectos en El Chorrillo y Los Santos

Mediante la consolidación de Informes de Progreso de Trabajo, la institución asegura la transparencia y planificación de inversiones que superan los 30 millones de balboas.
Nueva gestión financiera del MOP agiliza obras de infraestructura urbana y vial
El Ministerio de Obras Públicas formalizó procesos administrativos y financieros para garantizar la continuidad de proyectos clave en la capital y la provincia de Los Santos.
(30/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó la consolidación de los Informes de Progreso de Trabajo (IPT) para fortalecer la gestión financiera del MOP en los contratos de renovación urbana en El Chorrillo y la rehabilitación de calles en la provincia de Los Santos. El encuentro interinstitucional tuvo como propósito formalizar los mecanismos administrativos de los proyectos que actualmente ejecutan empresas contratistas bajo la supervisión de la entidad.
Desarrollo de la estrategia financiera
El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, resaltó la colaboración con el Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (BICSA), señalando que esta acción representa un avance en la transparencia y ejecución eficiente de los recursos estatales. Según el ministro, este proceso técnico y estratégico busca asegurar que la inversión pública genere beneficios tangibles para la población.
Por otro lado, la directora de Planificación y Presupuesto, Rictzy Aparicio, detalló que la institución trabaja en la reprogramación del diferimiento de pagos. Esta medida permite optimizar el flujo de recursos e impulsar nuevas iniciativas de infraestructura dentro del ministerio.
Detalles de la consolidación de informes
Durante el acto se procedió a la firma y anulación de 17 informes correspondientes a la renovación urbana de El Chorrillo, sumando un monto de B/. 13,281,048.52. En su lugar, se estructuraron dos nuevos documentos por B/. 3,200,073.24 y B/. 10,080,975.28.
En cuanto a la rehabilitación de calles en los distritos de Las Tablas, Guararé, Pedasí y Pocrí, se anularon 14 informes previos por un total de B/. 17,606,082.72. La consolidación resultó en nuevos instrumentos financieros por valores de B/. 10,389,689.53 y B/. 7,216,393.19. El gerente regional de BICSA, Guillermo Clark, participó en la validación de estos movimientos junto al titular de la cartera.
Impacto social y avance de las obras
El proyecto vial en la provincia de Los Santos, que registra un avance físico del 64.87 %, conlleva una inversión total de B/. 34,094,366.68 y favorecerá a más de 50 mil residentes. Por su parte, la intervención en El Chorrillo abarca 8.64 kilómetros de mejoras en sistemas viales, pluviales y sanitarios, beneficiando a cerca de 20,000 ciudadanos en la ciudad capital.
La jornada contó con la fiscalización y participación de representantes de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección de Contratos, la Oficina de Proyectos Especiales y la empresa Ingra Investments, S.A.
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