Giselle de la Hoz y Marcus Navarro abordan el duelo en nuevo episodio de Transformándonos

Sertv presenta capítulo especial de Transformándonos este lunes 11 de agosto

Giselle de la Hoz y el psicólogo Marcus Navarro dialogarán sobre el duelo en el nuevo episodio de Transformándonos .

(11/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Fundación Piero Martínez De La Hoz conmemora 25 años de trayectoria ofreciendo empatía, acompañamiento y esperanza a quienes enfrentan procesos de duelo y pérdida. En este marco, el programa Transformándonos presenta un capítulo especial este lunes 11 de agosto, con la participación de su conductora Giselle de la Hoz y el psicólogo clínico Marcus Navarro.

El episodio abordará el impacto emocional de perder a un ser querido, ofreciendo herramientas para transitar el duelo con sensibilidad y fortaleza. Esta entrega forma parte del compromiso de la Fundación por brindar espacios de reflexión y contención emocional a la comunidad panameña.

Transformándonos se transmite en su nuevo horario los lunes a las 4:30 p.m. por Sertv y sus plataformas digitales @Sertvpanamá, consolidándose como una producción nacional líder en contenidos de bienestar emocional.