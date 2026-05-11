Gobernación de Panamá reactiva programa de armas por comida y agroferias esta semana

Con una inversión que supera los 370 mil balboas en sesiones anteriores, la Gobernación de Panamá busca retirar armamento de las calles a cambio de vales para medicina y alimentos.
Programas sociales de la Gobernación de Panamá llegarán a San Miguelito y Calidonia
• Las autoridades provinciales coordinan jornadas de entrega voluntaria de armas en San Miguelito y la Plaza 5 de Mayo, junto con una agroferia en el corregimiento de Calidonia.
(10/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Gobernación de Panamá anunció el desarrollo de una agenda de actividades para esta semana que incluye el programa “Armas y Municiones por Comida, Medicina y Electrodomésticos”, además de la organización de una agroferia en las inmediaciones de la Plaza Porras, ubicada en el corregimiento de Calidonia.
Cronograma de intercambio de armas
La entidad informó que el martes 12 de mayo, en colaboración con los estamentos de seguridad y el municipio de San Miguelito, se llevará a cabo la recepción de armas y municiones en los predios de la Gran Estación. El horario de atención para los ciudadanos interesados será de 8:00 am a 3:00 pm. Asimismo, una actividad de similar naturaleza se efectuará en la Plaza 5 de Mayo el jueves 14 de mayo.
De acuerdo con los registros oficiales, en las últimas 20 sesiones de este programa de intercambio, se ha logrado retirar de circulación un total de 1,268 armas y 107,394 municiones. Estas acciones han representado una inversión total de B/.371,183.30 en beneficios para la comunidad.
Agroferia en Calidonia
En materia de seguridad alimentaria, la Gobernación de Panamá, en conjunto con el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), la Junta Técnica Provincial y la Junta Comunal de Calidonia, organizará una agroferia el próximo viernes 15 de mayo en los predios de la Plaza Porras.
Las autoridades reiteraron que esta iniciativa busca ofrecer alimentos de alta calidad a precios accesibles para los residentes del corregimiento de Calidonia. De igual forma, el beneficio se extiende a las personas que se desplazan desde diversos sectores de la capital, San Miguelito y Chepo, así como a la fuerza laboral que desempeña sus funciones en dicha zona urbana.
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